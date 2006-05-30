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۹ خرداد ۱۳۸۵، ۱۴:۴۶

9 بازيكن فولاد خوزستان در ليست فروش قرار گرفتند

9 بازيكن فولاد خوزستان در ليست فروش قرار گرفتند

مسئولان باشگاه فولاد خوزستان اسامي 9 بازيكن مازاد تيم فوتبال اين باشگاه براي قرار گرفتن در ليست فروش را اعلام كردند.

به گزارش خبرگزاري" مهر" باشگاه فولاد خوزستان در فصل نقل و انتقالات بازيكناني را كه در ذيل به نامشان اشاره شده در ليست فروش قرار داده است. 9 بازيكني كه در اين ليست قرار دارند عبارتند از: اميد شريفي نسب، علي بوغدار، لفته حميدي، اصغر رامشگر، علي كعبي، عادل شاوي پور، دانيل اولروم، علي الهائي و سيد محمدرضا فاطمي.

کد مطلب 333604

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