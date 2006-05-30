معرفي برگزيدگان جشنواره تئاتر دانشجويي دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار "مهر"‏، اين جشنواره با هدف اعتلاي فرهنگي و آموزشي دانشجويان با حضور 23 گروه نمايشي از شهرستان‌هاي اراك، همدان، خرم آباد، اليگودرز، تفرش و نراق در اراك برگزار شد.

در بخش طراحي صحنه‏ نمايش "چه كسي جنگ را آغاز كرد" رتبه اول و تنديس جشنواره، ديپلم افتخار و لوح تقدير خانه تئاتر و مبلغ 800 هزار ريال جايزه نقدي را دريافت كرد.

در بخش بازيگري مرد‏، امين ابراهيمي براي بازي در نمايش "چه كسي جنگ را آغاز كرد" از اراك رتبه اول، تنديس جشنواره ديپلم افتخار، لوح تقدير خانه تئاتر و مبلغ يك ميليون ريال جايزه نقدي را به دست آورد.

در بخش بازيگري زن، سارا تقوي بازيگر نمايش "آب و خواب" از شهرستان اراك برنده تنديس جشنواره، ديپلم افتخار، لوح تقدير خانه تئاتر و مبلغ يك ميليون ريال جايزه نقدي شد.

در بخش كارگرداني جايزه اول كارگرداني به احسان ملكي كارگردان نمايش "چه كسي جنگ را آغاز كرد" تعلق گرفت.

در بخش نمايشنامه نويسي هيات داوران با احترام به نمايشنامه نويسان حرفه اي كه آثارشان در جشنواره روي صحنه رفته است تنها آثار نويسندگان دانشجو را مورد قضاوت قرار داد و امين ابراهيمي نويسنده نمايشنامه "چه كسي جنگ را آغاز كرد" را به عنوان نمايشنامه نويس برتر معرفي كرد.

هيات داوران براي رتبه اول گريم و موسيقي انتخابي نداشت و تنها به معرفي رتبه هاي دوم و سوم اكتفا كرد.