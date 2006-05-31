ايجاد تحول و نوآوري در شغل وظيفه اصلي مراكز كارآفريني است / وزارت تعاون دانشجويان را در ايجاد تعاوني هاي كوچك ياري مي كند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "حسين رحيمي" صبح امروز در جمع خبرنگاران در اولين اجلاس روساي مراكز كارآفريني در سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران افزود: موضوع كارآفريني از 3 سال پيش در آموزش عالي مورد بررسي قرار گرفت و در دانشگاه ها نيز به تدريج مطرح شد. اين موضوع منجر به ايجاد دبيرخانه كار آفريني در وزارت علوم و ايجاد مركز كارآفريني در 30 دانشگاه دولتي شد.

وي ادامه داد: وزير علوم نيز با تأكيد بسيار بر جديت اين موضوع برنامه ريزي مفصل تري را براي ايجاد مراكز كارآفريني و فعال شدن آنها انجام داده است. به طوريكه از اين پس بايد مراكز كارآفريني در تمام مراكز آموزش عالي كشور كه از وزارت علوم مجوز ايجاد خود را اخذ كرده اند، ايجاد شوند.

رئيس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران گفت: طبق برنامه هاي پيش بيني شده، وزارت علوم در صدد است تا پايان سال 85 تمامي دانشگاه هاي دولتي را از مركز كارآفريني برخوردار و پس از آن در سال 85 مراكز كارآفريني را به دانشگاه هاي آزاد و وزارت بهداشت نيز معرفي كند.

وي اظهار داشت: اكنون دانشگاه هاي پيام نور و علمي كاربردي بايد وارد بحث كارآفريني شوند و دانشگاه هاي غير دولتي كه با مجوز وزارت علوم ايجاد شده اند نيز شامل اين برنامه مي شوند و پس از آن بايد وارد مذاكره با دانشگاه آزاد شد.

"رحيمي" افزود: گردهمايي روساي مراكز كارآفريني جهت هماهنگي ميان مراكز كارآفريني، بيان اهداف، تأكيد بر اهميت كاركرد مراكز كارآفريني، به تصوير كشيدن جهت گيري هاي كلي و چشم انداز ها و همچنين برقراري ارتباطات ميان نهاد هاي غير دانشگاهي برگزار شده است.

وي با بيان اين كه در حال حاضر ارتباطاتي با وزارت تعاون و وزارت كار و امور اجتماعي برقرار شده است، گفت: وزارت تعاون مي تواند دانشجويان را براي ايجاد شركت هاي تعاوني و كسب و كارهاي كوچك كمك كند و وزارت كار نيز مي تواند در ايجاد بنگاه هاي كوچك و شركت هاي زودبازده دانشجويان آماده به كار را ياري كند.

مشاور وزير علوم در امور كارآفريني اظهار داشت: مراكز كارآفريني مقدمات لازم را براي دانشجويان فراهم مي كند. اين مراكز بيشتر مسئول اين هستند كه دانشجويان را با كار و بازار كار آشنا كنند تا بتوانند در آينده تحول و نوآوري را در بازار كار به وجود آورند. مراكز كارآفريني فرصت هاي شغلي را براي دانشجويان فراهم نمي كند بلكه افرادي را تربيت مي كند كه در جامعه ايجاد فرصت كنند و خودشان هم از فرصت هاي خوب استفاده كنند.

وي با اشاره به اينكه كارآفرينان نظريه پردازان خلاقي هستند، ادامه داد: ايجاد نوآوري و تحول و موفق شدن در شغل مسئوليت هاي اصلي مراكز كارآفريني هستند.

"رحيمي" در خصوص فعاليت هاي مراكز رشد و ارتباط آنها با مراكز كارآفريني گفت: فعاليت مراكز رشد با مراكز كارآفريني متفاوت هستند. مراكز كارآفريني دانشجو را آماده كسب و كار مي كند و ايده پرداز بار مي آورد اين در حالي است كه مركز رشد ايده پردازان را كه ايده آنها مي تواند به كسب و كار تبديل شود جذب و اين امكان را فراهم مي كند تا برنامه را به كسب و كار محدود و واقعي تبديل كند. از اين رو بخش قابل توجهي از خروجي هاي مراكز كارآفريني در مراكز رشد مستقر مي شوند.

وي در خصوص بودجه هاي ايجاد مراكز كارآفريني در دانشگاه ها افزود: بودجه هايي كه براي اين مراكز در نظر گرفته شده، آنقدر كم است كه نمي توان بيان كرد. اما به دليل اينكه در دل دانشگاه ها فعاليت مي كنند، مي توان از هزينه هاي دانشگاه ها استفاده كرد.

رئيس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران گفت: گروه مطالعات كارآفريني نيز تشكيل شده و به ارزيابي برنامه هاي اجرا شده در زمينه كارآفريني مي پردازد.