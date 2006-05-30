به تعويق افتادن نشست امروز 1+5 / "تمديد زمان" درخواست جديد نمايندگان شش كشور

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري ورلد نيوز، نشست برنامه ‌ريزى شده ، كشورهاى سه گانه اروپايى همراه با آمريكا، چين و روسيه درباره مناقشه اتمى ايران در روز چهارشنبه انجام خواهد شد.

در ادامه اين گزارش يكى از سخنگويان وزارت امور خارجه انگليس امروز اعلام كرد: اين نشست كه در لندن انجام مى ‌گيرد به موضوع دور تازه ‌اى از گفتگوها با ايران مى‌ پردازد و از اين مذاكرات به عنوان بحث ‌هاى "همراه با اعتماد" نام برد.

وزارتخانه مذكور به اين مسئله اشاره داشت : شش كشور شركت‌ كننده، يعنى انگلستان، آلمان، فرانسه، چين، روسيه و آمريكا به زمان بيشترى نياز دارند تا دولت ايران را نسبت به پيشنهادات جديد متقاعد كنند. بنا به گفته يكى از ديپلمات‌هاى اروپايى، موضوع بر سر آن است كه دولت ايران را با دادن امتيازات و در عين حال تهديد به انجام اقدامات تنبيهى، به تغيير در مواضعش در برنامه غنى ‌سازى اورانيوم وادارند.

درادامه اين خبرآمده است: اين درست همان موضوعى است كه تا بحال بطور كامل از طرف ايران با مخالفت روبرو شده است.

اين منبع خبري نيز همانند منابع غربي مدعي شد: نگرانى كشورهاى سه گانه اروپايى و آمريكا از طرح غنى‌ سازى اورانيوم در ايران و استفاده بعدى براى توليد سلاح ‌هاى هسته‌ اي‌ است.

در عين حال با عنايت به مخالفت برخي كشورها با مشي زورگويانه غرب اين مركز خبري مي افزايد: در شوراى امنيت سازمان ملل متحد حق وتو احتمالى چين و روسيه مانع اتخاذ هرگونه تصميم جدى تنبيهى عليه ايران است.

روسيه نيزامروزاعلام كرد كه همچنان مخالف تحريم ايران است. سرگئى لاوروف وزير خارجه اين كشور بارديگر بر مخالفت مسكوبا تحريم ايران در ملاقات با نمايندگان پارلمان اتحاديه اروپا تأكيد ورزيد. در عين حال او بر اين نكته انگشت گذاشت كه كشورش با غنى ‌سازى اورانيوم در ايران نيز مخالف است.