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۹ خرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۲۸

جهان اسلام نيازمند صلح و آرامش است

جهان اسلام نيازمند صلح و آرامش است

وزير اوقاف سوريه طي ديدار با سفير هند در دمشق با بيان اينكه جهان امروز نياز بيشتري به اشاعه صلح و برقراري آرامش دارد، اظهار داشت: بايد فرهنگ گفتگو و تسامح جايگزين ارعاب، خشونت و افراط شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از تشرين، دكتر زياد الدين ايوبي وزير اوقاف سوريه طي ديدار با گوتام موكو بادهيا سفير هند در دمشق به تحكيم و تثبت همكاري و تعاون ميان دو كشور اشاره و بر اهميت اشاعه فرهنگ تسامح و گفتگوي بين تمدنها تأكيد كرد.

دكتر ايوبي در اين ديدار ياد آور شد: جهان امروز نياز بيشتري به اشاعه صلح، آرامش و امنيت دارد، بنابراين بايد در راستاي اين امر تلاشي بي وقفه داشت و امنيت را در كشورهاي اسلامي برقرار كرد.

بادهيا سفير هند در دمشق نيز گفت: ايجاد برادري و اخوت ميان كشورها ضروري بوده و بايد كشورهاي اسلامي نمونه هاي بارز و سرمشق ديگر كشورها و الگوي تمام عياري براي آنها باشند.

کد مطلب 333616

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