جهان اسلام نيازمند صلح و آرامش است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از تشرين، دكتر زياد الدين ايوبي وزير اوقاف سوريه طي ديدار با گوتام موكو بادهيا سفير هند در دمشق به تحكيم و تثبت همكاري و تعاون ميان دو كشور اشاره و بر اهميت اشاعه فرهنگ تسامح و گفتگوي بين تمدنها تأكيد كرد.

دكتر ايوبي در اين ديدار ياد آور شد: جهان امروز نياز بيشتري به اشاعه صلح، آرامش و امنيت دارد، بنابراين بايد در راستاي اين امر تلاشي بي وقفه داشت و امنيت را در كشورهاي اسلامي برقرار كرد.

بادهيا سفير هند در دمشق نيز گفت: ايجاد برادري و اخوت ميان كشورها ضروري بوده و بايد كشورهاي اسلامي نمونه هاي بارز و سرمشق ديگر كشورها و الگوي تمام عياري براي آنها باشند.