30 درصد بيمارستانهاي تامين اجتماعي فرسوده است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در بيرجند ، عباس تهبازي در مراسم معرفي مدير درمان تامين استان خراسان جنوبي در بيرجند با اشاره به اولويت هاي سازمان تامين اجتماعي در مقاوم سازي بيمارستانهاي اين سازمان ، اظهار داشت: در سال جاري 60 ميليارد ريال به امر بازسازي بيمارستانهاي كشور اختصاص يافته است.

وي با اعلام اينكه 30 تا40 درصد از بيمارستان تامين اجتماعي تاكنون موفق به دريافت گواهينامه ايزو 9002 شده است ، تصريح كرد: در بودجه امسال 12 هزار و 500 ميليارد ريال به بخش درمان تامين اجتماعي اختصاص يافته كه از اين مبلغ 240 ميليارد ريال صرف طرحهاي عمراني اين سازمان در بخش درمان خواهد شد.

در ادامه اين مراسم ، فرزاد فيروزي مدير درمان جديد تامين اجتماعي خراسان جنوبي گفت‌: گرچه درمان تامين اجتماعي استان از نظر كميت در رديف هاي آخر كشور قرار دارد اما با امكانات محدود تاكنون خدمات قابل توجهي به بيماران ارائه كرده است.

وي با اشاره به اينكه بدون بيمه تامين اجتماعي و پشتوانه هاي امنيتي و رفاهي هر نوع توسعه اي محكوم به شكست خواهد بود ، افزود: در حال حاضر تعداد بيمه شدگان تامين اجتماعي خراسان جنوبي 16 هزار نفر است.