نمايندگاني از آمريكا وارد قرقيزستان شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، اين منابع در گفتگو با ايتارتاس گفتند كه طرفين تمام بيانيه هاي رسمي را پس از رايزني درباره آنها در 31 ماه مه(10 خرداد) اعلام خواهند كرد و تا آن زمان اطلاعاتي درباره پيشرفت گفتگوها منتشر نخواهد شد.

همچنين انتظار مي رود نمايندگان آمريكا طي سفر دو روزه خود با رئيس جمهور قرقيزستان و مقاماتي از وزارت خارجه اين كشور گفتگو كنند.

اين خبرگزاري اعلام كرده است كه افزايش اجاره پايگاه نظامي ماناش قرقيزستان كه در دسامبر سال 2001 بازگشايي شد، يكي از اصلي ترين محورهاي گفتگوهاي اين كشور با مقامات آمريكايي خواهد بود.

پيشتر سازمان همكاري هاي شانگهاي كه قرقيزستان نيز يكي از اعضاي اين سازمان است، از آمريكا خواسته بود تا پايگاههاي نظامي خود را در آسياي ميانه برچيند، ولي اين امر با رايزني مقامات ارشد آمريكا و سفر دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا به اين منطقه كمي مفهوم خود را از دست داد.

در پي اين روند بود كه قرقيزستان به جاي درخواست براي برچيدن پايگاههاي نظامي كه آمريكا از آن به عنوان پايگاهي براي مبارزه با تروريسم در افغانستان ياد كرده بود، از واشنگتن خواست تا اجاره بهاي آن را افزايش دهد.