  1. بین الملل
  2. سایر
۹ خرداد ۱۳۸۵، ۱۷:۰۶

به منظور گفتگو درباره ادامه استفاده واشنگتن از پايگاه نظامي ماناش؛

نمايندگاني از آمريكا وارد قرقيزستان شدند

منابعي در وزارت امور خارجه قرقيزستان اعلام كردند كه يك گروه از نمايندگان آمريكا وارد بيشكك پايتخت قرقيزستان شدند تا گفتگوهايشان را درباره وضعيت استقرار ائتلاف بين المللي ضد تروريستي در پايگاه ماناش تكميل كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر، اين منابع در گفتگو با ايتارتاس گفتند كه طرفين تمام بيانيه هاي رسمي را پس از رايزني درباره آنها در 31 ماه مه(10 خرداد) اعلام خواهند كرد و تا آن زمان اطلاعاتي درباره پيشرفت گفتگوها منتشر نخواهد شد.

همچنين انتظار مي رود نمايندگان آمريكا طي سفر دو روزه خود با رئيس جمهور قرقيزستان و مقاماتي از وزارت خارجه اين كشور گفتگو كنند.

اين خبرگزاري اعلام كرده است كه افزايش اجاره پايگاه نظامي ماناش قرقيزستان كه در دسامبر سال 2001 بازگشايي شد، يكي از اصلي ترين محورهاي گفتگوهاي اين كشور با مقامات آمريكايي خواهد بود.

پيشتر سازمان همكاري هاي شانگهاي كه قرقيزستان نيز يكي از اعضاي اين سازمان است، از آمريكا خواسته بود تا پايگاههاي نظامي خود را در آسياي ميانه برچيند، ولي اين امر با رايزني مقامات ارشد آمريكا و سفر دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا به اين منطقه كمي مفهوم خود را از دست داد.

در پي اين روند بود كه قرقيزستان به جاي درخواست براي برچيدن پايگاههاي نظامي كه آمريكا از آن به عنوان پايگاهي براي مبارزه با تروريسم در افغانستان ياد كرده بود، از واشنگتن خواست تا اجاره بهاي آن را افزايش  دهد.

کد مطلب 333645

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها