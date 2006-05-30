كانديداي رياست مجلس هستم

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، سبحاني كه در حاشيه جلسه علني امروز با خبرنگاران گفت و گو مي كرد، ابراز اميدواري كرد كساني كه به صورت مستقل در انتخابات آتي هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي نامزد مي شوند، به پيروزي دست يابند.

وي در پاسخ به اين سئوال كه چرا كانديداهاي فردي و مستقل نمي ‌توانند موفق شوند، گفت: بالاخره تشكيلات در مواردي مي‌ تواند تأثير گذار باشد.

نماينده‌ دامغان در مجلس با تاكيد بر اين كه "به روال عمومي مجلس انتقاداتي وارد است"، ادامه داد: مجلس تا حدودي فاقد برنامه ‌ريزي است و با استفاده از ظرفيتي كه دارد، بهتر مي ‌تواند مشكلات عمومي كشور را حل كند.

سبحاني تاكيد كرد: البته در مجلس تلاش هايي صورت مي گيرد ولي در حد ظرفيت مجلس نيست.

به گفته اين نماينده، در تركيب هيات رئيسه نهاد قانونگذاري در انتخابات روز چهارشنبه هفته جاري تغييراتي ايجاد مي شود ولي اين بيش از آنكه متوجه رئيس و نواب باشد، در سطوح كارپردازها و منشي ‌هاست كه تعدادشان بيشتر است.