روسيه تحويل تجهيزات نظامي به ايران را متوقف نخواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر سرگئي ايوانف در گفتگويي با روزنامه روسي كامرسانت گفت روسيه تحويل تجهيزات نظامي به جمهوري اسلامي ايران را متوقف نخواهد كرد .

به نوشته روزنامه كامرسانت وزير دفاع روسيه تاكيد كرد : روسيه به تعهدات خود در تحويل سلاح و تجهيزات نظامي به ايران عمل خواهد كرد. بر اساس قرارداد امضا شده ميان دو طرف وزارت دفاع روسيه موظف به تحويل 29 مجموعه موشكي به ايران است. سرگئي ايوانف گفت سلاح ها از مجموعه پدافند هوايي TOR M1 است و اهميت استراتژيك ندارد.

به نوشته روزنامه كامرسانت اظهارات وزير دفاع روسيه مبني بر اجراي قرارداد تحويل TOR M1 به ايران مدت كوتاهي پس از درخواست واشنگتن به قطع همكاري هاي اقتصادي ، نظامي با تهران انجام مي گيرد. ميخائيل ديميترف رئيس سازمان همكاري هاي فني و نظامي روسيه نيز امروز سه شنبه در مصاحبه با راديو اكو مسكو گفت دليلي براي خودداري از اجراي قراردادهاي نظامي با ايران وجود ندارد. ايران اواخر سال گذشته قراردادي به ارزش 700 ميليون دلار با روسيه امضا كرد.



به گزارش روزنامه كامرسانت سرگئي ايوانف وزير دفاع روسيه افود : كشورش به تعهدات خود در تحويل سلاح و تجهيزات نظامي به ايران عمل خواهد كرد. وي تاكيد كرد كه تحويل تجهيزات نظامي به جمهوري اسلامي از جمله پدافند موشكي در برنامه همكاري هاي نظامي دو كشور قرار دارد.

و در ادامه گزارش كامرسانت آمده است : بر اساس قراردادي كه سال پيش بين ايران و روسيه به امضا رسيد، وزارت دفاع روسيه موظف به تحويل 29 مجموعه موشكي به ايران است.