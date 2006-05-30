كارمندان دو شغله كارايي كمتري دارند

دكتر اسماعيل محمدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دو شغله بدون را بازدارنده اشتغال دانست و گفت : درحال حاضر 3 الي 4 ميليون نفر از جمعيت كشور بيكار هستند و دو شغله بودن كارمندان مي تواند مانع از جذب و اشتغال افراد بيكار در جامعه شود.
وي افزود: اغلب كارمندان در تامين معيشت زندگي با مشكل مواجه هستند و دريافت يك حقوق، جوابگوي رفع مشكلات مادي آنان نيست بنابراين به چندين شغل روي مي آورند .
محمدي يكي ديگر از آسيب هاي دو شغله بدون كارمندان را فقدان كنترل موثر ذكر كرد و افزود : چند شغله بدون كارمندان طي 27 سال پس از انقلاب اسلامي، گسترش بسياري پيدا كرده و اين امر نشات گرفته از عدم نظارت دولت بر دستگاه هاي و سازمانهاي دولتي است .
اين استاد دانشگاه خاطر نشان كرد : با توجه به اينكه دو شغله بدون كارايي كارمندان را تا حد زيادي كاهش مي دهد بنابراين دولت بايد با نظارت دقيق مانع از فعاليت كارمندان در چندين شغل شود.
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