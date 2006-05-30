تعامل گسترده كشورهاي مسلمان عاملي براي تقويت وحدت جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي راههاي توسعه همكاريهاي ديني و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بحرين در ديدار وزير دادگستري كشور بحرين با رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي صبح امروز سه شنبه نهم خرداد ماه در تهران مورد بحث و بررسي قرار گرفت.



حجت الاسلام محمود محمدي عراقي رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در سخناني بحرين را از جمله نزديكترين كشورهاي اسلامي از نظر جغرافيايي و نيز از نظر ميراث معنوي و تاريخي مشترك به ايران دانست كه داراي پيوستگيهاي عميق فرهنگ و معنوي با كشورمان است.

وي با اشاره به برگزاري دومين اجلاس بزرگداشت شيخ ميثم بحراني عالم بحريني افزود: ميراث علمي و معنوي كشور بحرين ميراث مشترك ميان دو ملت مسلمان ايران و بحرين است و ما خواهان مشاركت دولت بحرين در اجلاس مذكور هستيم.



رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي همچنين با اشاره به شخصيتهاي علمي، فرهنگي و ديني بحرين از جمله شيخ ميثم بحراني، آمادگي اين سازمان را براي احياء و انتشار آثار علماء كشور بحرين با همكاري طرف بحريني اعلام كرد.



محمدعلي بن الشيخ منصور الستري، وزير دادگستري بحرين نيز در اين ديدار آمادگي كشورش را براي برگزاري كنفرانس مشترك شيخ ميثم بحراني اعلام و از تلاشهاي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در احياي نام و انديشه هاي علماء بحرين قدرداني كرد.



وي همچنين با تاكيد بر ضرورت ادامه همكاريها و گسترش روابط ديني و فرهنگي ميان دو كشور، اين امر را عاملي براي گسترش هر چه بيشتر وحدت ميان جهان اسلام اعلام كرد .

