صالحي و ابرقويي نژاد نمايندگان ويژه فدراسيون فوتبال در رشت و اصفهان

به گزارش خبرگزاري " مهر" براساس اعلام فدراسيون فوتبال محمد صالحي بعنوان نماينده ويژه فدراسيون فوتبال ديدارتيمهاي پگاه گيلان و پيكان تهران را درمرحله حذفي براي تعيين يكي از دوتيم صعود كننده به رقابتهاي ليگ برتر را نظارت خواهد كرد.

اين ديدارساعت 30/15 دقيقه روزجمعه دوازدهم خرداد ماه در ورزشگاه شهيد عضدي رشت برگزارخواهد شد. تيم پيكان در ديدار رفت در ورزشگاه ايران خودروموفق شد با نتيجه 2-1 مقابل حريف خود به برتري دست يابد.

همچنين علي اكبر ابرقويي نژاد رئيس هيات فوتبال اصفهان بعنوان نماينده ويژه فدراسيون فوتبال، در ديدارحساس تيمهاي هماي تهران وتراكتورسازي تبريزانتخاب شده است. اين ديدارساعت 30/15 دقيقه روز پنج شنبه يازدهم خرداد ماه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزارخواهد شد وتيم برتر اين ديدار به مرحله پلي آف رقابتهاي ليگ دسته اول صعود خواهد كرد.