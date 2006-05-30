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۹ خرداد ۱۳۸۵، ۱۸:۵۸

مرحله حذفي رقابتهاي ليگ دسته اول باشگاههاي كشور؛

صالحي و ابرقويي نژاد نمايندگان ويژه فدراسيون فوتبال در رشت و اصفهان

صالحي و ابرقويي نژاد نمايندگان ويژه فدراسيون فوتبال در رشت و اصفهان

نمايندگان ويژه فدراسيون فوتبال در دو ديدارحساس مرحله حذفي رقابتهاي ليگ دسته اول باشگاههاي كشور مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاري " مهر" براساس اعلام فدراسيون فوتبال محمد صالحي بعنوان نماينده ويژه فدراسيون فوتبال ديدارتيمهاي پگاه گيلان و پيكان تهران را درمرحله حذفي براي تعيين يكي از دوتيم صعود كننده به رقابتهاي ليگ برتر را نظارت خواهد كرد.

اين ديدارساعت 30/15 دقيقه روزجمعه دوازدهم خرداد ماه در ورزشگاه شهيد عضدي رشت برگزارخواهد شد. تيم پيكان در ديدار رفت در ورزشگاه ايران خودروموفق شد با نتيجه 2-1 مقابل حريف خود به برتري دست يابد.

همچنين علي اكبر ابرقويي نژاد رئيس هيات فوتبال اصفهان بعنوان نماينده ويژه فدراسيون فوتبال، در ديدارحساس تيمهاي هماي تهران وتراكتورسازي تبريزانتخاب شده است. اين ديدارساعت 30/15 دقيقه روز پنج شنبه يازدهم خرداد ماه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزارخواهد شد وتيم برتر اين ديدار به مرحله پلي آف رقابتهاي ليگ دسته اول صعود خواهد كرد. 

کد مطلب 333697

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