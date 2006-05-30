پيكر پدر رئيس جمهور صبح فردا تشييع مي شود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، پيكر مرحوم حاج احمد احمدي نژاد ساعت 7 صبح فردا از مقابل مسجد انصار الحسين (ع) در شهرك شهيد محلاتي تشييع و پس از آن جهت خاكسپاري به بهشت زهرا (س) انتقال داده خواهد شد.

بنابراين گزارش مراسم ختم آن مرحوم روز پنجشنبه ساعت 17 در مسجد انصار الحسين (ع) در شهرك شهيد محلاتي برگزار مي شود.

همچنين مراسم يادبودي ساعت 17 روز جمعه در مدرسه عالي شهيد مطهري برگزار مي شود.

مراسم شب هفت مرحوم حاج احمد احمدي نژاد ساعت 30/16 در مسجد جامع نارمك برپا خواهد شد.

حاج احمد احمدي نژاد پدر دكتر محمود احمدي نژاد سحرگاه امروز سه شنبه دارفاني را وداع گفت.