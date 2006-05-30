شكست اسرائيل در كسب حمايت تركيه برضد ايران ؛ ليوني از پاسخ عبدالله گل شوكه شد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه اماراتي الخليج به نقل از منابع ياد ديپلماتيك كه نخواستند نامشان فاش شود افزود: " تسيبي ليوني" وزير امور خارجه اسرائيل نتوانست عبدالله گل وزير خارجه تركيه همچنين رجب طيب اردوغان نخست وزير اين كشور را در كسب حمايت تركيه براي همراهي با اسرائيل بر ضد ايران و برنامه هسته اي اين كشور متقاعد كند.

اين منابع افزودند ليوني همچنين در زمينه ايده هاي جديد تل آويو درباره مرزهاي جديد اسرائيل نيز نتوانست تركيه را متقاعد كند و در اين زمينه هم شكست خورد.

الخليج افزود كه وزير امور خارجه اسرائيل از گفته هاي عبدالله گل در اشاره به اسرائيل شوكه شد.



برپايه اين گزارش، عبدالله گل درپاسخ به سوال خبرنگاران گفت كه كشورش مخالف هر نوع سلاح كشتار جمعي و سلاح هسته اي است كه كشورهاي همسايه يا ديگر كشورهاي منطقه داراي آن هستند و يا در تلاش براي دستيابي به آن مي باشند، حتي آنهايي كه پيمان بين المللي مربوط به جلوگيري از (گسترش) سلاح هاي كشتار جمعي را امضا نكرده اند.

الخليج افزود : عبدالله گل در ادامه درپاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا منظور وي از اين گفته اسرائيل نيز هست گفت: موضع ما بسيار روشن است .