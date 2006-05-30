براي معرفي وزيران دفاع و كشور آماده هستيم

به گزارش خبرگزاري مهر، نخست وزيرعراق به خبرگزاري رويترزگفت: به زودي به اختلافات احزاب درائتلاف پايان خواهد داد و اگر احزاب تا اين هفته درمورد معرفي نامزدهاي خود به توافق نرسيدند، از اختيارات خود براي معرفي سرپرستان وزارتخانه هاي دفاع و كشور استفاده خواهد كرد.

وي بعد از گذشت 10 روز از معرفي كابينه بدون وزيران كشور و دفاع گفت : اگر احزاب عراقي در جلسه آينده پارلمان درنظرات خود به توافق نرسيدند از حق قانونيش براي معرفي نامزدهاي مربوطه استفاده مي كند .

قرار است پارلمان عراق يكشنبه هفته آينده تشكيل جلسه دهد .

نوري المالكي كه فردا چهارشنبه براي پايان دادن به بحران بصره به اين شهر مي رود، گفت: اوضاع بصره تحت كنترل است و فردا چهارشنبه براي پايان دادن درگيريها بين شيعيان به اين شهر مي رود .

وي آمادگي خود را براي استفاده از زورعليه باندهاي اختلال كننده درصادرات نفت اعلام كرد .

نخست وزيرعراق تاكيد كرد : بايد امنيت به شهر بصره بازگردانده شود و اگر كسي راه حل هاي مسالمت آميزرا به چالش بكشد از زور استفاده خواهد شد.

نوري المالكي افزود:نمي توانيم بصره را كه درهاي صادرات و واردات عراق را گشوده شده است به سوي جنايتكاران وباندهاي جنايتكارباز كنيم و به زودي براي سركوب آنان از زور استفاده مي شود.

بصره در روزهاي اخير شاهد درگيري هاي شديدي بود. اين درحالي است كه تاكنون نوري المالكي وزراي سه وزارتخانه باقي مانده را معرفي نكرده است.

مالكي در 30 ارديبهشت ( 20 مه) دولت خود را بدون وزير دفاع، كشور و وزير مشاور در امور امنيتي معرفي كرد.