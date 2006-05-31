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۱۰ خرداد ۱۳۸۵، ۱۳:۰۷

اخلاق اسلامي؛ ويژگيها و امتيازات/ اخلاق الهي- 6

اخلاق الهي جامعه را از آسيبهاي مختلف حفظ مي كند

اخلاق الهي جامعه را از آسيبهاي مختلف حفظ مي كند

اخلاق بر پايه احترام به حقوق انساني پايه ريزي شده و بخشي از اين حقوق احترام به همنوعان، جامعه، قانون و و خود است، شك نيست برخورداري از اخلاق الهي كه به رابطه انسان با خالق هستي توجه دارد، انسان و جامعه را از آسيبهاي مختلف حفظ خواهد كرد .

حجت الاسلام محمد حسين مهدوي مهر رئيس مركز جهاني علوم اسلامي مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براي رعايت اخلاق الهي، توجه ويژه به اخلاق نظري و عملي ضروري است ، زيرا اخلاق عملي در گستره عمل و فرهنگ سازي دروني جاي مي گيرد و ارزشها در آن متبلور مي شود، در كنار آن نيز اخلاق نظري همراه با آموزش به دست مي آيد .

حجت الاسلام مهدوي گفت: جامعه اي كه از اخلاق الهي و رفتارهاي اجتماعي برخوردار باشد، از آفتهاي اجتماعي دور بوده و باورهاي اخلاقي و معنوي آن هر روز تقويت خواهد شد .

وي افزود: آنچه از اخلاق نظري مي توان دريافت ، قرآن روايات معصومين و همچنين سيره  ائمه و خط و مشي اخلاقي آنهاست .

رئيس مركز جهاني علوم اسلامي گفت : نكته قابل توجهي كه در بشريت احساس مي شود اين است كه بايد همواره با در نظر گرفتن اخلاق زندگي كنيم و مطمئن باشيم كه به واسطه اين امر، معنويات  نيز در نزدگي رسوخ كرده و انسان به خداجويي و اخلاق الهي هداست خواهد شد .

وي تأكيد كرد: براي رسيدن به چنين مرحله اي و بهره گيري از دستاوردهاي ارزشمند آن مي بايست به قرآن توجه ويژه اي داشته و با به كارگيري مباني و آموزه هاي در زندگي، به مدارج بالاي اخلاق اسلامي و الهي دست يافت .

 

کد مطلب 333708

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