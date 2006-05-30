برنامه‌ هاي ويژه شهرداري تهران در مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال امام‌ (ره)

به گزارش خبرگزاري مهر ، شهرداري تهران اعلام كرد: هم اكنون دفتر ستاد مركزي در شهرداري صحن مطهر امام خميني به منظور راهبري و نظارت بر فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده سازمان‌ها و مناطق 22گانه شهر تهران تشكيل شده است.

معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران با برگزاري مسابقه‌هاي ويژه كودكان و نوجوانان و برگزاري نمايشگاه‌هاي كتاب و نرم‌افزار در فرهنگسراها و جوار حرم مطهر و همايش‌هاي مختلف پيرامون انديشه‌ هاي حضرت امام خميني (ره) با حضور انديشمندان داخلي و خارجي براي هرچه باشكوهتر برگزار شدن مراسم هفدهمين سالگرد رحلت امام خميني خواهد كوشيد.

بر اساس اين گزارش محل حضور زائران در مراسم ارتحال امام (ره) در صحن مطهر به 22 پهنه تقسيم و مناطق 22گانه شهرداري تهران تحويل شده است.

هر منطقه با فعاليت‌هايي از جمله پاكسازي معابر، جمع‌آوري زباله، جلوگيري از سدمعبر، برپايي چادر يك شكل با رنگ مشخص براي هر منطقه براي توزيع غذا و محصولات فرهنگي در مراسم سالگرد امام خميني به انجام وظيفه مي ‌پردازد.

مسئوليت هر منطقه در پهنه در نظر گرفته شده به عهده معاون خدمات شهري آن منطقه است.

همچنين معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، موظف است تمامي تدابير لازم را براي حمل و نقل و رفاه حال زائران هنگام تردد به كار بندد. به طوري‌ كه تامين وسايط نقليه عمومي و انتقال زائرين به حرم مطهر از سوي شركت واحد اتوبوسراني و شركت تاكسيراني به بهترين شكل ممكن صورت گيرد.

به همين منظور تامين 5 هزار دستگاه اتوبوس و 10 هزار دستگاه ميني‌بوس واحد در ميادين سطح شهر براي انتقال زائران به حرم در دستور كار قرار گرفت.

معاونت فني و عمراني شهرداري تهران نيز موظف است با تكميل پروژه ميدان جهاد به هموارسازي مسيرهاي تردد و ترميم روكش آسفالت خيابان‌ها و گذرگاه‌هاي منتهي به حرم مطهر بپردازد.

همچنين معاونت فني عمراني شهرداري تهران موظف است با ساماندهي پاركينگ ورودي صالح‌آباد نسبت به توقف اصولي خودروها اقدام كند.

شركت مترو موظف است با افزايش قطارها و زمان كار، از بعد از ظهر روز سيزدهم خردادماه تا پايان مراسم در روز چهاردهم خردادماه، اقدام به جابه‌جايي رايگان زائران كند. ساعت حركت قطارها از رسانه‌هاي جمعي به اطلاع عموم خواهد رسيد.

سازمان‌هاي بازيافت و تبديل مواد، سازمان پارك‌ها و سازمان ميادين ميوه و تره‌بار، سازمان آتش‌نشاني و خدماتي ايمني سازمان خدمات موتوري ، شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر نيز موظف هستند در حيطه مسئوليت ‌هاي خود براي هرچه بهتر برگزار شدن مراسم سالگرد ارتحال امام به انجام وظايف محول شده بپردازند.



