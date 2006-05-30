دانش آموزان از نمره زنگ ورزش بيزار هستند ! / بررسي مهر از علل عدم توجه به زنگ ورزش در مدارس

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، هاجرها و عمو زنجير باف ها ، كوچك و بزرگ نمي شناسند و به همه جا سرك مي كشند. از دوره دبستان گرفته تا روزهاي آخر دوره پيش دانشگاهي و... آنها در جمع دانش آموزان حاضر شده و زنجير شور و هيجان مي بافند.

اما نگاه غضبناك برخي از معاونان مدارس كه از پشت شيشه هاي دفاتر براي بچه هاي حياط خط و نشان كم كردن نمره انضباط و... را مي كشند ، پشت صحنه هاي كوچك از اين هياهوهاست....

از طرف ديگر اين سئوال به ذهن مي رسد كه به راستي چند نفر ازمديران ، معلمان و ناظمان مدارس به هنگام كشيدن اين خط و نشان ها با خود آمار و ارقام سرانه هر يك از دانش آموزان از فضاي ورزشي را محاسبه مي كنند.

فضايي كه غلامرضا حسيني ، رئيس گروه تربيت بدني و تندرستي سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران در گفتكو با خبرنگار مهر ، متوسط آن را 11سانتي متر اعلام كرد و تازه با نگاهي اميدوارانه گسترش اين فضا را تا پايان برنامه چهارم توسعه براي هر دانش آموز به مرز 70 سانتي متر مربع عنوان داشت.

بچه ها و زنگ ورزش....

مهناز ، دختري دبيرستاني كه از زنگ ورزش به خوبي ياد مي كرد با تمايل اضافه كردن زنگ ها ي تفريح به آن گفت: گرچه بسياري از معاونان و مديران همه شيريني اين زنگ را به خاطر سر و صداي زياد به كام دانش آموزان تلخ مي كنند و در انتها دبيران ورزش به خاطر حرف گوش نكردن ها و به بهانه بي انضباطي موقع كارنامه گرفتن نمره خوبي نمي دهند اما اين زنگ براي ما خيلي شيرين است .

وي ابرو در هم كشيد و اضافه كرد: كاش ورزش نمره نداشت و مي گذاشتند حداقل براي چند دقيقه هم كه شده از اضطراب درس و كنكور دور شويم و انرژي مان را به درستي تخليه كنيم!

اما پوران ، دانش آموز دوره راهنمايي بر خلاف مهناز ، اين زنگ را بسيار تلخ دانست و گفت: ترجيح مي دهم به جاي زنگ ورزش ، درس ها را حفظ كنم.

تعداد زيادي ازديگر دانش آموزان دختر و پسرمعتقدند با حلوا حلوا كردن دهان شيرين نمي شود "چرا كه وقتي معلمان درس هاي ديگر براي پر كردن ساعت هاي خالي خود مجبور به پذيرفتن مسئوليت اين درس مي شوند. در نهايت آش همين آش و كاسه همان كاسه خواهد شد كه مي بينيم و نبايد انتظار داشته باشيم از زنگ هاي ورزش مدرسه ورزشكار بيرون بيايد!

عوامل ضعف زنگ ورزش...

مديركل دفتر فعاليت هاي ورزشي وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، عوامل جوي غير قابل پيش بيني ، كمبود امكانات و فضاهاي ورزشي در مدارس ، عدم توانايي معلمان ورزش براي تدريس همه رشته هاي ورزشي و عدم شناخت كافي برخي از والدين و دانش آموزان در زمينه هاي ضرورت ورزش كردن را از عوامل مهم ديگر ضعف زنگ هاي ورزش مي داند.

دكتر مجيد كاشف ادامه مي دهد: بر اساس برنامه ريزي هاي سازمان نوسازي و توسعه مدارس ، مدارس با بيش از10كلاس ، از فضاي ورزشي بهره مند خواهند شد.

وي عنوان مي كند: حدود 70 درصد مدارس كشور بيش از 10 كلاس درس دارد و تعداد زيادي از آنها براي ساخت سالن هاي ورزشي نيازمند بازسازي است و در دستور كار سازمان نوسازي و توسعه مدارس قرار گرفته است.

مديركل دفتر فعاليت هاي ورزشي وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان مي سازد: طبق برنامه توسعه چهارم ، آموزش و پرورش موظف است ساعت درس تربيت بدني را از 2 به 3 ساعت افزايش دهد و اين درس نمره اي نداشته باشد تا تمايل دانش آموزان براي ورزش كردن افزايش يابد.

وي مي گويد: بر اساس استاندارهاي موجود ، اختصاص دادن روزي 2 ساعت به ورزش در مدارس ضروري است اما با توجه به ظرفيت هاي موجود بعيد به نظر مي آيد كه اين امر بزودي در مدارس كشور محقق شود اما چنانچه تلاش ها به ثمر برسد ، پيش بيني مي شود تا پايان برنامه چهارم توسعه زنگ هاي ورزش در طول هفته به 4 ساعت افزايش يابد و با نگاه اميدوارانه اين امر تنها گام به سوي نزديك شدن به سوي ايده آل هاي موجود است.

به گزارش مهر ، شايد يكي از بزرگ ترين دلائل گوشه گيري هاي دانش آموزان در زنگ هاي ورزش ، همانا ناديده گرفتن بسياري از نيازهاي روحي و جسمي دانش آموزان باشد.

مسئولان نيز از خاطر نبرند همانگونه كه دانش آموزان در جستجوي لحظات شاد ، با آغوش باز به استقبال عمو زنجير باف ها ، هاجرها ، بازي هاي وسطي ، قائم موشك ها و... مي روند ، به همان سادگي نيز براي هميشه از اين زنگ قهر خواهند كرد.



