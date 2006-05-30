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۹ خرداد ۱۳۸۵، ۲۰:۰۳

زنان خانه دار از اين پس بيمه نمي شوند / بهزيستي فقط حق بيمه زنان خانه دار بيمه شده را پرداخت مي كند

زنان خانه دار از اين پس بيمه نمي شوند / بهزيستي فقط حق بيمه زنان خانه دار بيمه شده را پرداخت مي كند

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي گفت: تاكنون از مجموع 14ميليون زن خانه دار ، فقط 30 هزار زن بيمه شده اند و از اين پس بهزيستي زن خانه دار جديدي را تحت پوشش بيمه قرار نخواهد داد.

محمد رضا خباز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: با اعتبارات محدود مربوط به بيمه زنان خانه دار نمي توان زن خانه دار جديدي را تحت پوشش بيمه قرار داد و فقط مي توان حق بيمه زنان خانه داري را كه در گذشته بيمه شده اند را پرداخت كرد .

وي خاطر نشان كرد: از ميان 30 هزار زن خانه داري كه تاكنون بيمه شده اند 22 هزار زن خانه دار عادي بوده اند و 7 هزار و 500 نفر نيز زنان مددجوي تحت پوشش بهزيستي بوده اند .

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي تاكيد كرد: هم اكنون 147 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي هستند كه در صورت تامين اعتبار لازم اين زنان را بيمه خواهيم كرد و فرد جديدي از اين پس بيمه نمي شود.

خباز گفت: اعتبار مربوط به بيمه زنان خانه دار 3 ميليارد و 200 ميليون تومان است كه به هيچ وجه نمي توان با اين اعتبارات افراد جديدي را بيمه كرد.

 

کد مطلب 333744

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