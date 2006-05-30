ساخت نيروگاه اتمي ايراني در آينده‌ نزديك امكان‌ پذير خواهد بود / مناقصه بين المللي 2 نيروگاه آب سبك در مرداد ماه برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، محمد سعيدي كه در همايش فناوري هسته ‌اي، علم بومي، ثروت ملي و تجليل از دانشمندان جوان ايران اسلامي در دانشگاه تهران سخن مي گفت، به 3 مدل مشخص در توسعه‌ برنامه ‌هاي هسته‌ اي در دنيا اشاره كرد و اظهار داشت: يك مدل، مدلي است كه كشورهاي داراي اين فناوري از ابتدا كه اين تكنولوژي را در دهه‌ 50 به دست آوردند، ترتيباتي را شكل دادند كه بر اساس آن NPT و ساير موافقت ‌هاي پادماني شكل گرفت.

وي افزود: اين كار با هدف اين كه اين فناوري حساس به صورت كنترل شده و محدود به كشورهاي فاقد و محروم از فناوري هسته‌ اي منتقل شود و مقررات محدود كننده ‌اي را براي ايجاد اينكه اين كشورها نتوانند در خارج از اين مقررات از اين تكنولوژي استفاده كنند، صورت گرفت.

سعيدي اضافه كرد: پنج كشور انگليس، آمريكا، فرانسه، شوروي سابق و چين در عين حال كه عضو NPT هستند اما از اين كه سلاح هسته اي نداشته باشند، مستثنا هستند.

وي با بيان اينكه هر كشوري بر اساس دانش و نيروي انساني خود تلاش كرده است اين فناوري مهم و حساس را گسترش دهد، به مدل‌ هاي دستيابي به اين فناوري اشاره كرد و توضيح داد: آمريكا مدل فيوژن‌ هاي گازي را انتخاب كرد و عمده‌ سوخت خود را از اين طريق تامين مي ‌كند، البته بعدها سانتريفيوژهاي پيشرفته‌ اي را به دست آورد كه از روش فيوژن‌ هاي گازي پيشرفته ‌تر بود.

معاون امور بين‌ الملل و برنامه‌ ريزي سازمان انرژي اتمي با اشاره به مدلي كه روسيه در فعاليت‌ هاي هسته‌ اي‌ اش انتخاب كرده است، گفت: روسيه نوع خاصي از سانتريفيوژها را انتخاب كرد و بر اين اساس سوخت خود را توليد مي ‌كند. همچنين فرانسه از مدل آمريكا از نوع ماشين‌ هاي فيوژن گازي استفاده كرد.

اين عضو تيم مذاكره ‌كننده هسته اي با اشاره به مدل دوم در استفاده از فناوري هسته‌ اي اظهار داشت: پنج كشور دارنده‌ فناوري پيشرفته‌ هسته‌ اي، كشورهايي را به طور گزينشي براي انتقال اين فناوري به آنها مثل ژاپن انتخاب كردند. ژاپن در بخش ساخت نيروگاه و توليد سوخت هسته‌ اي از آمريكا كمك گرفت. همچنين آلمان از انگليس و فرانسه و در بخش‌ هايي از آمريكا براي گسترش برنامه‌ هسته ‌اي‌ خود كمك گرفت.

وي به سه كشور برزيل، آرژانتين و آفريقاي جنوبي در استفاده از فناوري هسته‌ اي اشاره كرد و افزود: آفريقاي جنوبي در ابتدا سعي كرد تكنولوژي ساخت نيروگاه را به دست آورد اما در مقطعي از اين تكنولوژي براي به دست آوردن سلاح هسته ‌اي استفاده كرد كه در ميانه‌ راه، كشورهاي مدل اول از اين كار آنها ممانعت كردند و در حال حاضر عمده‌ تلاش آفريقاي جنوبي بر روي توليد مواد اوليه و رآكتورهاي هسته اي است. اين كشور دو رآكتور 950 مگاواتي دارد.

سعيدي در ادامه اظهار داشت: آرژانتين نيز در مسير خود به سمت سلاح هسته اي حركت كرد و توليد سوخت را براي به دست آوردن سلاح كنار گذاشت، اما آرژانتين هم از اين مسير بازگشت.

عضو تيم مذاكره ‌كننده‌ هسته‌ اي كشورمان با اشاره به فعاليت ‌هاي هسته‌ اي برزيل گفت: در 16 سال گذشته برزيل موضوع توليد سوخت را كنار گذاشت و براي ساخت نوعي از رآكتور هسته اي فعاليت داشت. در عين حال برنامه سوخت را هم دنبال كرد؛ به شكلي كه در چند سال گذشته در اين زمينه تحقيقات موفقيت‌ آميزي داشته است.

معاون امور بين ‌الملل و برنامه ‌ريزي سازمان انرژي اتمي با اشاره به تلاشي كه كشورهاي دارنده‌ فناوري هسته‌ اي قبل از انقلاب براي دست يافتن ايران به اين فناوري كرده ‌اند، اظهار داشت: آنها قصد انتقال اين فناوري را به ايران داشتند اما توافقاتشان بر سر انتقال برنامه‌ ساخت نيروگاه به ايران بود، نه فناوري سوخت.

سعيدي افزود: ايران از ابتدا به دنبال ساخت نيروگاه‌ هاي اتمي بوده است نه چرخه‌ سوخت هسته ‌اي. آنچه كه در اين‌ باره مطرح مي‌ كنند نادرست است.

سعيدي با طرح اين سئوال كه چرا به سراغ توليد سوخت رفتيم؟ گفت: از زماني كه قرارداد تامين سوخت اوليه‌ بوشهر از سوي آلماني ‌ها و قراردادي كه بنا بود چيني ‌ها بر اساس آن تاسيسات UCF اصفهان را بطور كامل به ما تحويل دهند اجرا نشد، تجربه بدي را ما كسب كرديم. لذا تصميم گرفتيم كه در اين مسير خود با اتكا به امكانات بومي اقدام كنيم.

وي گفت: ايران در سال 1377 پروژه‌ بوشهر را اجرايي كرد كه تا امروز 92 درصد از آن آماده شده است. ظرف چند ماه آينده بايد تلاش كنيم كه نيروگاه بوشهر به مرحله‌ عمل برسانيم. ما تلاش داريم نيروگاه‌هاي اتمي را در مقياس كوچك توسط شركت‌ هاي داخلي بومي كنيم.

عضو تيم مذاكره ‌كننده‌ هسته اي كشورمان اظهار داشت: به عنوان يك مطلع به شما مي ‌گويم كه تكنولوژي ساخت نيروگاه، سخت‌ تر از تكنولوژي سوخت نيست. ساخت نيروگاه اتمي در آينده‌ نزديك در كشور ما امكان‌ پذير خواهد بود.

معاون امور بين ‌الملل و برنامه ‌ريزي سازمان انرژي اتمي در ادامه با تاكيد بر اينكه برنامه‌ اوليه‌ ايران تحقق 20 هزار مگاوات برق هسته اي در 20 الي 25 سال است، گفت: همچنين تامين بخشي از سوخت نيروگاه در اين چارچوب قرار دارد.

وي تاكيد كرد: ما ابايي نداريم كه تاسيسات خود را تحت نظارت آژانس بر اساس تعهدات خود مشروط بر اين‌كه دنيا واقعيت‌ هاي ايران را بپذيرد قرار دهيم.

محمد سعيدي در پايان اظهار داشت: ملت ما مي ‌فهمد براي اينكه دنيا بتواند اين موضوع را هضم كند هم ما و هم اروپايي ‌ها به زمان نياز داريم تا اين موضوع براي همگان تفهيم شود.