حداد عادل و جمعي از وزرا و استانداران در منزل پدري رئيس جمهور حضور يافتند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، حضور مسئولان مختلف كشوري و لشكري در منزل پدري دكتر احمدي نژاد براي عرض تسليت به وي و خانواده مرحوم حاج احمد احمدي نژاد كه از صبح امروز آغاز شد همچنان ادامه دارد.

صبح امروز حجت الاسلام محمدي گلپايگاني رئيس دفتر مقام معظم رهبري در منزل پدري رئيس جمهور حضور يافت.

استانداران سراسر كشور نيز كه براي حضور در اجلاس سراسري استانداران در تهران به سر مي برند، همراه با محمد باقر ذوالقدر قائم مقام وزارت كشور براي عرض تسليت به ديدار دكتر احمدي نژاد كه در منزل پدري خود مستقر شده است، رفتند.

به گزارش "مهر"، مرحوم حاج احمد احمدي نژاد در سن 82 سالگي و بر اثر عارضه قلبي در بيمارستان شهيد چمران تهران صبح امروز سه شنبه به لقا الله پيوست.