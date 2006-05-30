فدراسيون فوتبال ، درگذشت پدر رئيس جمهوري را تسليت گفت

به گزارش خبرگزاري"مهر" متن كامل اين اطلاعيه به اين شرح است :
انالله و انااليه راجعون
دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور محترم
اگرنبود اين كلام الهي كه "كل نفس ذائقه موت"، رحلت پدر را چه جاي تحمل بود.
جامعه فوتبال كشور( اعضاي هيات رئيسه و كاركنان فدراسيون فوتبال، بازيكنان، مربيان و داوران) مصيبت فقدان پدرارجمندتان را تسليت گفته و خود را در اين غم بزرگ با شما شريك ميدانند.
فدراسيون فوتبال با انتشار اطلاعيهاي درگذشت پدر دكتر "محمود احمدي نژاد" رئيس جمهوري ايران را تسليت گفت.
به گزارش خبرگزاري"مهر" متن كامل اين اطلاعيه به اين شرح است :
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