فدراسيون فوتبال ، درگذشت پدر رئيس جمهوري را تسليت گفت

به گزارش خبرگزاري"مهر" متن كامل اين اطلاعيه به اين شرح است :

انالله و انااليه راجعون

دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور محترم

اگرنبود اين كلام الهي كه "كل نفس ذائقه موت"، رحلت پدر را چه جاي تحمل بود.

جامعه فوتبال كشور( اعضاي هيات رئيسه و كاركنان فدراسيون فوتبال، بازيكنان، مربيان و داوران) مصيبت فقدان پدرارجمندتان را تسليت گفته و خود را در اين غم بزرگ با شما شريك مي‌دانند.