مشكل منطقه فعاليت هاي هسته اي ايران نيست

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري شين هوا از پكن ، عمرو موسي گفت : هدف ما پاك سازي منطقه خاورميانه از هرگونه تسليحات هسته اي است .

موسي در گفتگو با اين خبرگزاري درباره موضوع هسته اي ايران گفت: مسئله ما موضوع هسته اي ايران نيست بلكه مسئله خاورميانه است.

عمرو موسي بامداد امروز براي شركت در نشست وزراي خارجه مجمع همكاري هاي اعراب و چين كه قرار است روز چهار شنبه برگزار شود وارد پكن شده است.

به گزارش منابع وزارت امور خارجه چين، گفته مي شود كه موضوع هسته اي ايران در دستور كار اين نشست نيز خواهد بود.

در همين رابطه امروز چين ضمن حمايت از حق ايران براي داشتن فعاليت هاي هسته اي صلح آميز ار تهران خواست تا با آژانس بين المليل انرژي اتمي نيز همكاري كاملي داشته باشد.

منوچهر متكي وزير امور خارجه ايران نيز در مصاحبه اي تمايل ايران براي آغاز هر چه سريعتر گفتگوها با سه كشور اروپايي انگليس، آلمان و فرانسه اعلام كرد.

سخنگوي كاخ سفيد نيز از اظهارات وزير امور خارجه ايران براي آغاز گفتگوها ابراز خرسندي كرد.