پرسش هاي بي پاسخ همگرايي ، گره كار اتحاديه اروپا

به گزارش خبرگزاري مهر وزراي امورخارجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در پايان نشست غيررسمي خود در اتريش سال آتي ميلادي را سال تصميم گيري درباره قانون اساسي واحد اعلام كردند . اين قانون 29 خرداد 83 (18 ژوئن) توسط بيست و پنج كشور عضو اتحاديه اروپايي تصويب شده بود .

اما وقتي كه نمايندگان پارلمان اروپا قانون اساسي واحد اروپايي را با 500 راي مثبت ، 137 راي منفي و 40 راي ممتنع در تاريخ 23 دي ( 12 ژانويه) تصويب كردند ببشتر كارشناسان و مقامات سياسي كه تاكيد بر لزوم اجراي قانون اساسي واحد و عملي شدن آن در ميان 25 كشور عضو اتحاديه اروپايي تا اواسط سال 2006 ميلادي را داشتند فكر نمي كردند كه نبض تپنده روند همگرايي قاره سبز در ايستگاه پاريس دچار وقفه شود و با تنفس مصنوعي سياسي حيات روند تصويب قانون واحد را ادامه و به 15 عضو برسانند .

اما عزم مقامات اروپايي در اجرايي كردن معاهده با توجه به نشست اخير نشان مي دهد مسير فرآيند همگرايي از زمان تاسيس جامعه در دهه 1950 بار ديگر در حال خيزش ديگر به سوي دستيابي به آرمان واحد اروپايي است .

بر اساس داده هاي تاريخي مسير فرايند همگرايي از زمان تاسيس جامعه در دهه 1950 دچار فراز و نشيب زيادي شده است . حركت همگرايي در دوره هاي زماني تا نيمه دهه 1960 و از نيمه دهه 1980 تا اوائل دهه 1990 دوره همگرايي سريع و از اواخر دهه 1960 تا اوايل دهه 1980 دوره رخوت و از اوايل دهه 1990 تاكنون دوران متلاطم تسريع و رخوت را طي كرده است .

وزراي امورخارجه اتحاديه اروپا در نشست غير رسمي دو روزه خود در اتريش سعي كردند راهي را براي خروج قانون اساسي واحد از بحران به وجود آمده پيدا كنند .

پيش بيني مي شود پيشرفت در همگرايي در سالهاي آتي از حال ركود خارج شود . همانطور كه در سالهاي 1952 (معاهده پاريس ) ، 1957 ( معاهدات اورواتم و EEC ) و 1986 (SEA ) و همچنين در سالهاي 1992 و 1997 دولتهاي عضو ارتقاء همگرايي را به نفع خود تشخيص دادند و بر مشكلات موجود فائق آمدند ، در مقطع كنوني نيز درصدد هستند علل ايستايي همگرايي ها را تشخيص و به رفع آن اقدام كنند .

مشكلات در روند اتحاديه اروپايي زماني ايجاد مي شد كه سوال هاي پايه اي كه اعضا را به روند همگرايي تشويق مي كرد با بن بست پاسخ معقول روبرو مي شد . در كليه مقاطع زماني اختلافاتي ميان دولت ها بر سر اين كه تا چه اندازه به دنبال همگرايي هستند و طالب چه نوع همگرايي مي باشند ، وجود داشت . مع الوصف در كليه ادوار اين مطلب تشخيص داده شد كه از فرآيند همگرايي منافعي براي كليه طرفها حاصل مي شود و افزايش رشد اقتصادي و ارتقا روابط هماهنگ ميان كشورهاي اروپا ، روشن ترين منافع بودند .

گاهي اوقات كشورها به خاطر نيازها و اولويت هاي خاص خود گاهي اوقات استدلال كرده اند كه علاوه بر گرفتن سهمي از منافع كلي بايد از بهره هاي ويژه نيز برخوردار گردند . فرانسه در مقطع كنوني نمونه بارز در اين زمينه است . شنيدن پاسخ منفي از نسلي كه خود روزگاري واضع آزادي و برابري به سبك جديد بودند نشاندهنده آن است كه مردم اين كشور همگرايي را كه بوسيله آن برابري در شكل و حجم ظاهري معنا مي يابد قبول ندارند و برابري ها را به سان گذشته در توازن رقمي اعداد داراي معنا و مفهوم و با عدالت قرين مي دانند .

به گزارش "مهر" نخبگان سياسي اروپا كه دستيابي به آرمان ها و اهداف همگرايانه در قاره اروپا را دنبال مي كنند براي بر طرف كردن اختلافات بايد يك سري تحولات توازني را در درون كشورهاي عضو و همچنين اصلاحات بنياني به خصوص اصلاحات اجتماعي در كشورهاي خارج از اتحاديه اروپايي به عمل آورند . در صورتي كه اين اصلاحات مورد نظر تامين نگردد ، فرايند گسترش اتحاديه اروپا در حالت سكون باقي خواهد ماند بر همين اساس مقامات اروپايي با رفع برخي عوامل ايستا موافق با نظر اعضاي معترض سعي خواهند كرد روند همگرايي اتحاديه اروپايي را از بن بست كنوني خارج كنند .