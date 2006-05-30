به گزارش خبرگزاري "مهر" منوچهر متكي كه براي شركت درنشست وزراي امور خارجه كشورهاي عضو جنبش غير متعهدها در مالزي به سر مي برد در پاسخ به سؤال خبرنگار آسوشيتدپرس درباره موضع گيري اخير مقامات رژيم صهيونيستي و درخواست آنها براي اعمال تحريم هاي اقتصادي ايران گفت :" از كدام كشور سخن مي گوئيد ما كشوري به نام اسرائيل نمي شناسيم" .

متكي همچنين به آسوشيتدپرس گفت : واشنگتن در قبال ايران سياستي دوگانه در پيش گرفته است و اقدامات و رويكرد يكجانبه گرايي كاخ سفيد غير قابل پذيرش است.

وزير امور خارجه ايران همچنين درباره احتمال اقدام نظامي آمريكا عليه ايران نيز گفت : ايران ترسي از حمله آمريكا ندارد، واشنگتن در عراق و افغانستان با مشكلات زيادي مواجه است و در موقعيتي نيست كه بحران ديگري را به ماليات دهندگان آمريكايي تحميل كنند .

متكي توليد و تحقيق درباره انرژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز را حق مسلم ايران توصيف كرد و گفت تا زماني كه اين فعاليت ها با تعهدات حقوقي تهران هماهنگي دارد مي توانيم به كار خود ادامه دهيم.

وزير امور خارجه ايران همچنين تاكيد كرد كه بسته پيشنهادي غرب بايد متضمن دو پيش شرط باشد : شناسايي حق مسلم ايران براي داشتن تكنولوژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز و تقويت ان پي تي.

وي همچنين با عنايت به دو پيش شرط فوق آمادگي ايران را براي همكاري اعلام و اظهار داشت كه در صورتيكه اين پيش شرط ها در بسته تشويقي وجود نداشته باشد و حق ايران براي داشتن تكنولوژي هسته اي ناديده گرفته شود ما چگونه مي توانيم اين بسته را بپذيريم؟