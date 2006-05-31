دو سوم مردم غرب استان تهران كارت ملي ندارند

محمود محرابي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج اظهار داشت: با توجه به آمار جمعيت بالاي 15 سال غرب استان تهران ، هنوز دو سوم از مردم واجد شرايط منطقه كارت ملي خود را دريافت نكرده اند.

وي خاطرنشان كرد: در فروردين و ارديبهشت سال جاري نيز با توجه به بالا بودن تعداد روزهاي تعطيل ، 11 هزار و280 فقره كارت شناسايي ملي صادر شده است.

محرابي از مردم خواست ، براي دريافت هرچه سريعتر كارت ملي به باجه هاي پستي محل سكونت خود مراجعه و با ارائه مدارك مورد نياز كارت خود را درب منزل تحويل بگيرند.

وي علت طولاني شدن صدور برخي كارت هاي ملي را تناقض در اطلاعات درج شده در شناسنامه با سند سجلي و سيستم اطلاعات كشور اعلام و تصريح كرد: براي رفع تناقض ، صحت سند سجلي از محل صدور پيگيري مي شود و پس از رفع نقص در فاصله زماني يك تا 3 ماه ، كارت شناسايي ملي به درب منزل متقاضي ارسال مي شود.

رئيس اداره ثبت احوال كرج يادآور شد: متقاضياني كه تاكنون كارت شناسايي دريافت نكرده اند با در دست داشتن اصل شناسنامه ، تصوير صفحه اول شناسنامه و يك قطعه عكس مي توانند براي دريافت كارت ملي از باجه هاي پستي اقدام كنند.