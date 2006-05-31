سرقت تجهيزات مخابراتي به جرگه آسيب هاي اجتماعي پيوست

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، در سالهاي گذشته سرقت تجيهزات مخابراتي بارها ارتباطات تلفني مناطق مختلف را قطع كرد و مخابرات نيز به تحمل جبران خسارتهاي ناشي از سرقت ها ناچار شده است.

چندي پيش سرقت شبكه هاي تلفن در منطقه عظيميه ، اختلالات تلفني گسترده اي را به مدت چند روز ايجاد كرد و موجب قطع تلفن بيش از 10 هزار مشترك در اين منطقه شد.

همچنين سرقت گوشي هاي تلفن همگاني در مناطق مختلف كرج خسارات قابل توجهي به مخابرات شهرستان وارد كرد و مانند دفعات گذشته مخابرات اقدام به رفع مشكل كرد.

در آخرين اقدام سارقان ، شب گذشته بخشي از شبكه هاي تلفن منطقه فرديس به سرقت رفت و ارتباط بيش از يكهزار مشترك منطقه قطع شد.

به گزارش مهر ، سرقت كابل هاي تلفن و تجهيزات مخابراتي طي چند ماه اخير در شهرستان كرج روند فزاينده اي داشته و اين امر مسائل فراواني براي شهروندان مطرح ساخته است.

آنچه به نظر مي رسد ، اينكه سرقت كابل هاي تلفن و مخابرات يا برق نمي تواند كار سارقان عادي باشد و افرادي كه مرتكب اين جرم مي شوند نمي توانند بي تخصص و فاقد مهارت باشند.

فرمانده نيروي انتظامي استان تهران چندي پيش در نشست مطبوعاتي در پاسخ به سئوال مهر در اين خصوص ، نظر فوق را تائيد كرد و گفت: اين قبيل سرقت ها يا توسط پرسنل ادارات مربوط صورت مي گيرد يا سارقاني كه به هر حال با اين ادارات مرتبط هستند ، زيرا اين قبيل دزدي ها بدون هماهنگي قابل اجرا نيست.

سردار رضا زارعي افزود: نيروي انتظامي با تمام قوا پيگير اين مسئله است اما شركت مخابرات و اداره كل مخابرات كرج نيز بايد در انتخاب پرسنل و پيمانكاران خود دقت بيشتري داشته باشند.

سيد محمود زرنگ زاده ، مديركل مخابرات منطقه كرج در اين خصوص اظهار داشت: مسئله سرقت از كابل هاي مخابراتي تبديل به معضلي شده است كه اين اداره به طور جدي به دنبال رفع آن است.

وي افزود: به دنبال سرقت هايي كه در گوشي تلفن هاي همگاني برخي مناطق روي داده بود ، نصب سيستمهاي سرقت در دستور كار اين اداره قرار گرفته و با نصب سيستمها در مدت زمان كمتر از يك هفته 8 سارق به دام افتاده اند.

زرنگ زاده خاطر نشان كرد: براي جلوگيري از تكرار مسئله يادشده نيازمند همكاري و تعامل مردم و نيروي انتظامي هستيم و اميد است در ماههاي آينده اين مشكل به طور اصولي رفع شود.

وي در خصوص سرقت فرديس يادآور شد: هم اكنون كاركنان اداره مخابرت كرج در حال تعمير و جايگزيني شبكه هاي سرقت شده در منطقه هستند و نيروي انتظامي نيز سارقان را شناسايي خواهد كرد.

زرنگ زاده تصريح كرد: تا 3 روز آينده تلفن هاي منطقه وصل مي شود اما از شهروندان كرجي توقع داريم در صورت مشاهده سرقت كابل هاي تلفن در اسرع وقت نيروي انتظامي و شركت مخابرات را مطلع كنند.