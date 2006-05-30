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۹ خرداد ۱۳۸۵، ۲۱:۳۴

تنها 18درصد مديران فرهنگي دانشگاه ها از هماهنگي سمت و رشته تحصيلي برخوردارند

تنها 18درصد مديران فرهنگي دانشگاه ها از هماهنگي سمت و رشته تحصيلي برخوردارند

مديركل امور فرهنگي وزارت علوم گفت: تنها 18 درصد مديران فرهنگي دانشگاه هاي كشور از هماهنگي سمت و رشته تحصيلي برخوردارند.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر "محسن اسلامي" روز گذشته در نشست مديران فرهنگي دانشگاه هاي منطقه 1 كه در سازمان مركزي دانشگاه هنر تهران برگزار شد در خصوص ميزان تناسب كاري و رشته تحصيلي مديران فرهنگي دانشگاه هاي كشور افزود: 35 درصد مديران فرهنگي دانشگاه هاي كشور داراي هيچ گونه تناسبي بين رشته فارغ التحصيلي و سمتي كه در آن فعاليت مي كنند، نيستند.

وي در حالي كه 47 از درصد از مديران فرهنگي دانشگاه ها را حائز تناسب تقريبي بين رشته تحصيلي و موقعيت مديريتي خواند، افزود: مدير فرهنگي يك دانشگاه يا دبير شوراي مديران فرهنگي يك منطقه قبل از اينكه اين سمت را احراز كند بايد مطالعات فرهنگي داشته باشد و بتواند به عنوان يك بسترساز فعاليت هاي فرهنگي نقش آفريني كند.

مديركل امور فرهنگي وزارت علوم خاطرنشان كرد: يك مدير فرهنگي بايد فردي ايده مند، خلاق و پيگير باشد.
کد مطلب 333780

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