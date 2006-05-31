تقدير دفتر رئيس جمهور از ابراز همدردي قشرهاي مختلف مردم و مسئولان

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين اطلاعيه، همچنين بر لزوم انجام وظيفه جدي همه دستگاه‌هاي دولتي طبق برنامه‌ هاي از پيش تعيين شده و تغيير نيافتن هيچ يك از برنامه‌هاي مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي به علت ابراز همدردي با رئيس جمهور محترم تاكيد شده است.

در اين اطلاعيه از همگان بويژه دستگاه ‌هاي عمومي خواسته شده است از درج آگهي تسليت در روزنامه‌ها و نشريات، ارسال دسته گل و نصب پارچه نوشته جهت ابراز همدردي و تسليت با رئيس جمهور جدا خودداري كرده و براي آن مرحوم دعاي خير و طلب مغفرت الهي نمايند.

در اطلاعيه دفتر رئيس جمهور همچنين بر ادامه اجراي برنامه‌هاي مربوط به تيم ملي فوتبال بويژه جشن پرواز كه فردا توسط سازمان تربيت بدني برگزار خواهد شد، طبق برنامه قبلي تاكيد و از سوي رئيس جمهور محترم براي اعضاي اين تيم آرزوي موفقيت و پيروزي شده است.