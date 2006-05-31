به گزارش خبرگزاري "مهر"، اداره كل روابط عمومي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اعلام كرد در جلسه عصر روز گذشته اين شورا به رياست حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي، ساير بندهاي اساسنامه بنياد ملي بازيهاي رايانهاي به تصويب رسيد.
در ابتداي اين جلسه دكتر حداد عادل به نمايندگي از اعضاي شورا، ضمن عرض تسليت به مناسبت سالگرد رحلت جانگداز حضرت امام (ره)، شوراي عالي انقلاب فرهنگي را ميراث مبارك آن بزرگوار خواند. وي همچنين درگذشت پدر بزرگوار دكتر احمدينژاد رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي را به وي و خانواده محترم ايشان تسليت گفت و براي آن مرحوم آرزوي رحمت و مغفرت كرد.
در اين جلسه ادامه بررسي اساسنامه بنياد ملي بازيهاي رايانهاي مطرح شد و اركان بنياد و تركيب اعضاي هيئت امناء و هيئت مديره و وظايف و اختيارات آنان به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد.
بر اساس اساسنامه بنياد ملي بازيهاي رايانهاي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس هيئت امنا)، معاون امور سينمايي، معاون ذيربط سازمان صدا و سيما، رئيس كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، معاون ذيربط وزارت آموزش و پرورش، معاون ذيربط سازمان تبليغات اسلامي، دبير شوراي عالي اطلاعرساني، يك نفر كارشناس فرهنگي و هنري آشنا به بازيهاي رايانهاي به انتخاب شوراي هنر و يك نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاهها متخصص در امر بازيهاي رايانهاي به پيشنهاد وزير علوم اعضاي هيئت امناي بنياد ملي بازيهاي رايانهاي را تشكيل ميدهند.
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين جلسه در تركيب اعضاي كميته ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي، تعداد نمايندگان مديران مسئول نشريات دانشگاهي را از دو به سه نفر افزايش داد. در اين مصوبه همچنين تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاهها نيز از دو به سه نفر افزايش يافت
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