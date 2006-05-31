بررسي موضوع هسته اي ايران در نشست وزراي خارجه كشورهاي عربي و چين

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، وزراي امور خارجه و نمايندگاني از 22 كشور عربي قرار است بعد ازظهر امروز طبق برنامه با هوجين تائو رئيس جمهوري چين ديدار كنند.



اين ديدار پيش از آغاز رسمي همايش همكاري كشورهاي عربي و چين در ساعت 4 بعد ازظهر به وقت محلي صورت مي گيرد .



درحالي كه چين اطلاعات اندكي درباره دستور كار اين همايش ارائه داده است،اما تحليلگران بر اين باورند كه اين همايش بخشي از تلاش پكن براي توسعه روابط نزديكترتجاري و سياسي با جهان عرب به ويژه در بخش انرژي است .



كارشناسان مي گويند كه هدف اصلي چين در بررسي مسئله نفت و كشورهاي عربي گازخيز، تضمين دستيابي به منابع آنان و گسترش تجارت است .



رابطه تجاري چين و 22 عضو اتحاديه عرب در سال گذشته در مجموع به 51.3 ميليارد دلار مي رسد كه اين مقدار نسبت به دهه پيشين 4برابر شده است .



به نظر مي رسد كه اين همايش به بررسي سياستهاي كشورهاي خاورميانه در قبال چين كه از محمود الزهار وزير امور خارجه كابينه حماس با وجود مخالفتهاي آمريكا،اتحاديه اروپا و اسرائيل براي شركت در اين همايش دعوت به عمل آورده است، بپردازد .



چين پس از روسيه به عنوان دومين عضو شوراي امنيت سازمان ملل ميزبان رهبران حماس بوده است؛هرچند الزهار به سبب شركت فاروق قدومي از مسئولان سازمان آزاديبخش فلسطين(ساف) در اين اجلاس از سفر به پكن خودداري كرده است.



ليو جيانچائو سخنگوي وزارت خارجه چين همچنين اعلام كرده است كه اميدوار است اين همايش فرصتي براي از سرگيري مذاكرات حماس با اسرائيل را فراهم كند .

عمرو موسي دبير كل اتحاديه عرب كه رياست اين همايش را برعهده دارد،پس از ورود به پكن در گفتگو با خبرگزاري شينهوا با تكرار موضع خود اظهارداشت كه تلاشهاي آمريكا و اسرائيل براي منزوي كردن حماس فايده اي براي حل بحران خاورميانه نخواهد داشت .



خبرگزاري شينهوا به نقل از منابع وزارت خارجه چين گزارش داد انتظار مي رود كه مسئله هسته اي ايران در دستور كار اين همايش قرار گيرد .