افزايش درخواستها در انگليس براي خروج نظاميان از عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اينديپندنت، اين درخواستها درحالي افزايش يافته كه تعداد تلفات اين نظاميان در ماه جاري ميلادي با 11 كشته و تعداد زيادي زخمي، بيشترين رقم را از زمان حمله به عراق به خود اختصاص داده است .

" دس براون" معاون وزير دفاع انگليس روز گذشته در اظهاراتي متناقض اعلام كرد كه افزايش موج خشونتها"منبع نگراني هاي مهمي" است.

اين در حالي است كه وي پيش از اين اعلام كرده بود: واگذاري قريب الوقوع مسئوليت امنيت حداقل يك استان عراق به نيروهاي محلي منجر به خروج فوري نيروهاي انگليسي ازعراق نمي شود و نظاميان اين كشور در عراق حتي پس از واگذاري مسئوليت امنيتي به عراقي ها در اين كشور باقي خواهند ماند.

اما درحالي كه توني بلر و مقامات كنوني دولت انگليس بر تداوم حضور نظاميان خود در عراق تاكيد دارند،مقامات سابق دولتي اين كشور خواستار عقب نشيني نظاميان خود هستند و همين امر، نوعي دودستگي را در بين آنها ايجاد كرده است.

دو تن از مقامات سابق وزارت دفاع نيز هشدار دادند كه با توجه به آشوبها،عقب نشيني مسئله اي الزامي و حتمي است.

" دوگ هندرسون" وزير دفاع و وزير امور خارجه سابق انگليس نيز خواستار " عقب نشيني منظم" نيروهاي كشورش از عراق شد.

" پيتر كيلفويل" يكي از مسئولان سابق نيروهاي مسلح انگليس نيز گفت:" هر چه سريعتر بايد تصميماتي در اين زمينه اتخاذ شود كه آيا ما بيش از اين هدف سودمندي براي انجام دادن داريم يا خير. من فكر نمي كنم كه اينگونه باشد."

به گزارش مهر، اين در حالي است كه سياست دولت انگليس با توجه به موضع گيريهاي متفاوت آن در موقعيتهاي مختلف نوعي ابهام را ايجاد كرده و هنوز مشخص نيست كه آيا اين كشور تصميمي براي عقب نشيني نظاميان خود از عراق گرفته است يا خير.