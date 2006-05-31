واشنگتن سياست "داد و ستد" را در مورد تهران به كار گيرد / ايران بر ادامه برنامه هسته اي خود پافشاري مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، شوراي روابط خارجي آمريكا در تحليلي نوشت : پشتكار تهران در ادامه برنامه هسته اي خود قلب رهبران و بازارهاي غربي را به لرزه در مي آورد.گاهي اوقات تهران هنوزمي تواند موجبات تعجب غرب را فراهم آورد و نامه محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران به همتاي آمريكايي اش نمونه اين نوع اقدامات عجيب است.

" كليفورد كوپچان" و "ري تاكيه" نويسندگان اين تحليل بدون توجه به آنكه ايران عضو معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي ( ان پي تي) است و همواره به تعهداتش تحت اين معاهده عمل كرده است، ادعا مي كنند كه مهمترين تجربه براي ايران جنگ با عراق است. بي تفاوتي جامعه بين المللي به استفاده صدام از سلاحهاي شيميايي و كمك كشورهاي غربي به جنگ عراق، ايران را تحريك كرده است. يك نگرش ايدئولوژيكي در نتيجه اين جنگ سبب شده است كه ايران فقط تفكر جهاني و معاهده هاي بين المللي را ناديده نگيرد، بلكه به اين نتيجه برسد كه هدف نهايي آمريكا تغيير نظام جمهوري اسلامي است.

به عقيده نويسندگان، يك ايران هسته اي به بهترين نحو مي تواند از تماميت ارضي خود محافظت كند و امنيت را به وجود آورد و نقشه هاي زشت آمريكا را خنثي كند.

به گزارش مهر، كوپچان و تاكيه ادامه مي دهند: كشوري كه ساختار پيشرفته هسته اي خود را توسعه مي دهد،اما از ساخت بمب هسته اي خودداري مي كند، مي تواند به يك سري منافع استراتژيك دست پيدا كند و از سوي جامعه بين المللي به خاطر اين اقدام مزايايي را دريافت كند.

در ادامه تحليل شوراي روابط خارجي آمريكا آمده است : سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آمريكا چگونه مي تواند ايران را در برنامه هسته اي خود متوقف كند .

كوپچان و تاكيبه بر اين باورند كه سياست سخت اعمال فشار بر ايران مي تواند گروههاي تندرو در ايران را تقويت كند و آنها را بر داشتن حق برنامه هسته اي تقويت كند.

نويسندگان در پايان تحليل خود اذعان دارند كه آمريكا هيچ گزينه اي به جز مشاركت در يك معامله مستقيم " داد و ستد" با ايران ندارد. پيشنهاد سخاوتمندانه مشوقهاي اقتصادي و گفتگوي امنيتي ممكن است كه فقط ايران را در برنامه هسته اي خود تشويق كند و اگر اين رويكرد با شكست روبرو شود، آمريكا مي تواند به همپيمانان خود بپيوندد و با ايجاد ائتلاف با آنها ادعا كند كه همه گزينه هاي ديپلماتيك را به كار گرفته و هم اكنون زمان براي يك سياست فشارمداوم و چندجانبه فرا رسيده است.