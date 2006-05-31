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۱۰ خرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۲۷

رئيس جمهور در مراسم تدفين پدر :

همه وجود پدرم امام (ره) و ولايت بود

همه وجود پدرم امام (ره) و ولايت بود

دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور پس از مراسم تدفين حاج احمد احمدي نژاد، افتخار پدر خود را نوكري نوكران اباعبدالله الحسين(ع)عنوان كرد و با تشكر از ابراز همدردي رهبر معظم انقلاب و ساير هموطنان تاكيد كرد: همه وجود پدرم امام و ولايت بود.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، رئيس جمهور با دستان خود پدر را به آغوش خاك سپرد و پس از تدفين پدر در قطعه 48 بهشت زهرا (س) در جمع مسئولان و همچنين شركت كنندگان در مراسم تدفين، ضمن تشكر اظهار داشت: افتخار اين پدر فداكار، مومن، صالح و انقلابي، نوكري نوكران اباعبدالله بود.

وي با اشاره به فضائل اباعبدالله الحسين(ع) افزود: پدرم در دوره جواني خود را متعهد كرده بود كه هزينه اي را براي اباعبدالله در روز عاشورا بپردازد اما در يكي از سالها كه وضعيت مالي مناسبي نداشت و نگران بود كه بايد چه كند، عزيزي را در خواب مي بيند كه به او مي گويد نگران نباش، عاشورا صاحب دارد و بالاخره ايشان روزي از بازار مي‌ گذشت كه يكي از مغازه ‌دارها پيشنهاد كرده بود كه اين هزينه را او بپردازد و بعد ايشان اين پول را به او برگرداند.

رئيس جمهور با بيان اين كه همه وجود ايشان امام و ولايت بود، تصريح كرد: ايشان با اين كه تا كلاس پنجم ابتدايي آن زمان درس خوانده بود، اما اهل ذوق و شاعري بود و براي امام و رهبري اشعار و قصيده‌هايي سروده ‌اند كه در محضر مقام معظم رهبري چند قطعه از اين سروده‌ها را قرائت كرده بود.

دكتر احمدي‌ نژاد از پيام تسليت مقام معظم رهبري و ساير كساني كه ابراز همدردي كردند، تشكر كرد.

کد مطلب 333886

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