به گزارش خبرگزاري "مهر"، اميني درباره روند توليد فيلمي درباره جعفري جوزاني گفت: "در بين چندين گزينه اي كه براي ساخت فيلم زندگي فيلمسازان ايراني پيش رويم قرار داشت، به دليل علاقه اي كه شخصاً به كارهاي مسعود جعفري جوزاني و زبان خاص سينمايي اين كارگردان داشتم، تصميم به ساخت فيلمي در باره ايشان گرفتم."

وي تاكيد كرد: "نكاتي كه در فيلم در مورد جوزاني مطرح كردم برمي گردد به شناخت خوب و كامل جوزاني از تاريخ و دغدغه هاي شخصي اين فيلمساز نظير تعلق خاطرش به مولانا. در كنار آن به برخي مصاحبه ها و پشت صحنه فيلم هاي اين كارگردان هم پرداخته ام."

اميني افزود: "در عين حال در اين فيلم رويكردي دارم به آخرين اثر جوزاني يعني مجموعه "در چشم باد" كه كاري بزرگ در مورد تاريخ معاصر ايران است. تصويربرداري اين مجموعه همچنان ادامه دارد و ما هم مثل گروه منتظر ساخت بقيه دكورهاي مجموعه "در چشم باد" هستيم تا روند فيلمبرداري را ادامه دهيم."