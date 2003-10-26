حمله صبح امروز به هتل الرشيد يك كشته و 15زخمي برجاي گذاشت



به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه ماهواره اي سي ان ان، حمله موشكي امروز صبح به هتل الرشيد در بغداد كه محل استقرار بيشتر نيروهاي ائتلافي در بغداد است تاكنون يك كشته و بيش از 15 زخمي برجاي گذاشته است.

هتل الرشيد در بغداد كه محل اقامت پل ولفويتز معاون وزير دفاع آمريكا در طي سفر وي به عراق بود صبح امروز مورد اصابت شش تا هشت فروند موشك خمپاره قرار گرفت كه در اين حمله يك آمريكايي كشته شد و حداقل 15 عراقي و آمريكايي ديگر نيز مجروح شدند كه بنا بر گزارش ها حال بعضي از مجروحان وخيم گزارش شده است.

مقامات آمريكايي اعلام كردند كاميوني را در نزديكي هتل الرشيد پيدا كردند و احتمال داده اند كه محل پرتاب خمپاره ها به سوي هتل از داخل اين كاميون بوده است. مقامات آمريكايي در حال حاضر ورود و خروج به هتل الرشيد را ممنوع كرده اند و با اتخاذ تدابير امنيتي ويژه براي مراقبت از جان پل ولفويترز تمام اطراف هتل را تحت محاصره خود در آورده اند.