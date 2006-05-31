نمايشگاه اشياء كمياب صومعه هاي آتوس برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين نمايشگاه كه تحت عنوان " آتوس زندگي در صومعه و در كوهستان مقدس" برگزار مي شود بيش از 500 شي، نسخ خطي، زير خاكي، نقشه، قطعات جواهرات از موزه ها مؤسسه ها و مجموعه هاي خصوصي در قبرس، آلمان، يونان ، مونته نگرو، روسيه و صربستان را نمايش مي دهد .

اين نمايشگاه مجموعه اي از اشياء مقدس بسيار نادر و كمياب صومعه هاي شمال يونان را ارائه كرده است.

يكي از 20 صومعه كوهستان مقدس آتوس

كوهستان آتوس كوهستاني در شمال يونان است كه دربرگيرنده 20 صومعه كليساي ارتدكس شرقي است و يك منطقه خود مختار را تحت حاكميت ارتدكس تشكل داده است. تنها راهبان اين صومعه ها مي توانند در آتوس زندگي كنند. جمعيت فعلي اين منطقه را 1400 نفر تخمين زده اند.

به استثناء دو نسخه خطي كه در اختيار موزه متروپوليتن نيويورك گذاشته شده، صومعه هاي كوهستان مقدس آتوس خارج شدن اين اشياء مقدس از صومعه ها را ممنوع اعلام كرده اند.

برندت آرل مدير اين موزه طي يك كنفرانس خبري در آتن اعلام كرد: اين نمايشگاه اشيائي را به نمايش خواهد گذاشت كه تماشاي آن براي هركسي ساده نيست.

از سال 1045 پس از ميلاد تاكنون هيچ زني به كوهستان مقدس آتوس نرفته است جوامع ديني و 20 صومعه اين منطقه بيانيه اي صادر كرده اند كه طي آن ورود زنان را به اين منطقه ممنوع مي كند.

برگزاركنندگان به صورت محرمانه ارتباط تاريخي فنلاند را با مسيحيت ارتدكس مورد تصديق قرار داده اند و انتقال اين مجموعه به شهر موزه هلسينكي را يكي از علل اين ارتباط دانسته اند.

پس از يونان و قبرس، فنلاند تنها كشور اتحاديه اروپا است كه براي كليساي ارتدكس يونان يك جايگاه رسمي قائل است.

آرل افزود: مذاكره با 9 صومعه كوهستان مقدس آتوس براي اين نمايشگاه 4 سال به طول انجاميد.

شرح زندگي در صومعه به همراه كارگاههايي درباره ساخت تسبيح و شمايل و همچنين ارائه آوازهاي روحاني و فرهنگ پخت غذا در صومعه از جمله فعاليتهاي حاشيه اي اين نمايشگاه است.

اين نمايشگاه درماه آگوست ( مردادماه)، هنگامي كه فنلاند رياست دوره اي اتحاديه اروپا را برعهده دارد برگزار خواهد شد.