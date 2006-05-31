پاركهاي تهران براي معلولان و جانبازان مناسب سازي مي شود

علي محمد مختاري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به دستورالعمل شهردار تهران مبني بر مناسب سازي اماكن عمومي براي استفاده معلولان و جانبازان ، افزود: هم اكنون اغلب پاركهاي موجود كه فاقد امكانات و دسترسي هاي لازم براي معلولان بودند ، در حال بهسازي هستند و براي تردد اين اقشار رمپ ها و دسترسي هايي ايجاد مي شود.

وي اضافه كرد: به طور نمونه در پارك " گفتگو " طرح هاي مناسب سازي اجرا شده و معلولان و جانبازان به راحتي و سهولت مي توانند به بخش هاي مختلف پارك دسترسي داشته باشند.

مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تهران ادامه داد: به لحاظ خدمات دهي نيز سعي خواهد شد تا سرويس هاي ويژه معلولان و جانبازان در نظر گرفته شود كه از جمله آنها احداث سرويس هاي بهداشتي يا آبخوري هاي متناسب با اين افراد است.

وي تصريح كرد: بنابر دستور شهردار تهران در پاركهاي جديد الاحداث تمام مسائل و تسهيلات مربوط به معلولان و جانبازان لحاظ مي شود.