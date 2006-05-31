برنامه هاي سازمان دانش آموزي در سالگرد ارتحال امام (ره) اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، شركت دانش آموزان 17ساله عضو تشكلات پيشتازان فرزانگان ، هلال احمر و خبرگزاري پانا در مراسم نخبگان 17 ساله در جماران با لباسهاي فرم تشكيلاتي در روز جمعه 12/3/85 و همچنين شركت دانش آموزان عضو تشكيلات پيشتاز فرزانه هلال احمر و پانا در مراسم بزرگداشت ارتحال امام (ره) در روز يكشنبه 14/3/85 به عنوان راهنماي زائران حرم مطهر رهبر كبير انقلاب اسلامي ، از جمله اين برنامه ها خواهد بود.

بر اساس اين گزارش ، برپايي نمايشگاه كتاب در ساختمان سازمان دانش آموزي مركز و برپايي مراسم بزرگداشت ديگري به همين مناسبت با حضور پرسنل سازمان دانش آموزي در محل ساختمان ، از ديگر برنامه هاي پيش بيني شده خواهد بود.