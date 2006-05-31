يك مترجم : عده اي از روي ترجمه هاي پيشين باز نويسي مي كنند !

اين مترجم ادبي در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : اگرخطاهايي درترجمه صورت مي گيرد به علت تنگناها در زبان و ظرفيت متفاوت آنهاست اما با اين حال نمي توانيم منكر سودمندي ترجمه در فرهنگ و ادب ايراني باشيم ، چراكه از اتفاقاتي كه در گوشه گوشه دنيا پيش مي آيد آگاه مي شويم .

فرزين هومانفر تصريح كرد : تاثيرات ترجمه بسيار مشهود است به خصوص ترجمه زبان فرانسه كه از زمان نيما يوشيج بيشتر باب و تاثيرش در ادبيات فارسي نيزمشهود بود ، مثلا در زمان فروغ كه ارتباط بيشتري با ادبيات غرب پيدا كرد ( توسط گلستان ) و شعرش به طور كلي متحول شد .

وي ادامه داد : ازنظر آسيب شناسي نيزبعضي ازآثاربراي كتابسازي توسط افرادي كه صلاحيت ندارند ترجمه مي شوند ، اين عده اشرافي به زبان فارسي كه زبان مادري آنهاست و زبان انگليسي ندارند ، عده اي هم از روي ترجمه هاي پيشين باز نويسي مي كنند ! اما در حوزه كساني كه به صورت جدي كار مي كنند و زبان انگليسي قوي دارند ، قلم فارسي جالبي نداشته و سبك شاعر و لحن آن را توجه نمي كنند و آن طور كه بايد و شايد دسترسي به زبان مبدا پيدا نخواهيم كرد .

هومانفريادآورشد : مترجمين بايد به طوراختصاصي كار كنند ، متاسفانه خيلي از مترجمان پراكنده كاري مي كنند و سلايق عام و بازار كتاب را در نظر مي گيرند و جذب اشعارعاشقانه شاعران مي شوند و ما هيچ وقت نتوانستيم به غير از موارد محدودي اثر برجسته اي داشته باشيم ، حتي نتوانسته ايم راجع به سبك ، پيشينه ، نحوه فكر و زندگي فرهنگي يك شاعركتابي را در دست داشته باشيم .

وي در خصوص خلاقيت در آثار مترجمين ، تصريح كرد : اولين مسئله مهم ترجمه درحوزه شعراين است كه يا بايد مترجم شاعربوده و يا با ادبيات و شعر به طور مستقيم در ارتباط و دغدغه شعر داشته باشد ، بعضي ها با ترجمه شعرمانند ترجمه نثر برخورد مي كنند و متاسفانه اثر ترجمه شده ديگر شعر نيست . در وهله اثر ترجمه شده بايد زبان مقصد و مخاطب را پيش رو داشته و دوم به سبك مولف نزديك باشد و سوم اينكه خلاقيت نيز در اثر مترجم وجود داشته باشد . در غير اين صورت به دليل نبودن وجوه مشترك بين زبان ما و زبانهاي ديگر اثر ارزشمندي توليد نخواهد شد .

اين مترجم خاطر نشان كرد : متاسفانه براي مترجمان حرفه اي تا حدودي مسائل مادي نيزمهم است و مايلند آثار بيشتري را ترجمه كنند و اين امر به كار آسيب مي زند و مسلما كيفيت كار آسيب مي بيند . در آثاري كه مورد ترجمه قرار مي گيرد هيچ رونوشتي و ارجاعي در كتاب وجود ندارد و اين نقطه كليدي است كه مترجم بايد پيگير آن شود ، حال از سوي اينترنت ، كتابخانه ها و... در نتيجه بسياري از مسائل براي ترجمه احتياج به زمان دارد كه بايد صرف شود و باعجله اثر خوبي ترجمه نخواهد شد .

فرزين هومانفر در پايان اين گفتگو اضافه كرد : براي ترجمه ضرب المثل ها اگر فرهنگنامه هايي توسط افراد متخصص توليد شود ، بسيارموثراست كه البته اخيرا فرهنگنامه اي براي واژه هاي فلسفي به قلم بهاء الدين خرمشاهي به چاپ رسيده كه بسيار مثمر ثمر بوده و اگر چنين كتابهاي مرجعي بيشتر توليد شوند و مراكزي براي اين امر وارد عمل شوند آثار بهتري نيز توليد خواهد شد .