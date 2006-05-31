شوراي عالي ترافيك در خصوص لغو طرح تردد نوبتي خودروها تصميم مي گيرد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سردار حسين ساجدي نيا در حاشيه نشست خبري تشريح مقررات ترافيكي ايام سالگرد ارتحال امام خميني (ره) ، با اشاره به پيبشنهاد مطرح شده در زمينه اجراي طرح ممنوعيت تردد خودروهاي تك سرنشين ، به خبرنگاران گفت: در اين پيشنهاد مطرح شده كه طرح ممنوعيت تردد خودروهاي تك سرنشين فقط در 4 ساعت از روز از ساعت 6 تا 10 صبح انجام شود.

وي ادامه داد: به اين ترتيب بر اساس پيش بيني ها از ورود 300 هزار دستگاه خودرو به محدوده طرح جلوگيري خواهد شد ، اين در حالي است كه با اجراي طرح تردد نوبتي خودروها روزانه از ورود 400 هزار دستگاه خودرو به محدوده جلوگيري مي شود.



ساجدي نيا افزود: همچنين پيشنهاد مطرح شده در زمينه اجراي طرح ممنوعيت تردد تك سرنشين ها فقط براي ساعت اوج ترافيك صبحگاهي است ، در حالي كه به نظر مي رسد در پيشنهاد مطرح شده ، ساعات اوج ترافيك عصرگاهي كه از حدود ساعت 17 بعدازظهر آغاز مي شود ، ناديده گرفته شده است.

