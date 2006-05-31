بهرام فرهادي، مدير توليد مجموعه "كارآگاه لطفي"، در گفتگو با خبرگزاري "مهر" درباره روند توليد سري دوم و پخش اين مجموعه گفت: "سري دوم "كارآگاه لطفي" در مراحل پاياني توليد است. در حال حاضر مرحله تصويربرداري به پايان رسيده و سريال زير نظر بهزاد مصلح تدوين مي شود. همايون رضا عطاردي ساخت موسيقي را همزمان با تدوين آغاز كرده و صداگذاري نهايي را بهزاد مصلح بر عهده دارد. سري دوم مجموعه "كارآگاه لطفي" در قالب 14 قسمت ارائه خواهد شد."



وي خاطرنشان كرد: "بر اساس برنامه، پخش سري نخست "كارآگاه لطفي" به صورت دو قسمت در هر هفته آغاز مي شود و پس از آن سري دوم روي آنتن پخش مي رود. در مجموع 26 قسمت اين سريال به صورت متوالي پخش خواهد شد. داستان اين مجموعه هم بر اساس چارچوب هاي سري نخست شكل مي گيرد. به اين مفهوم كه كارآگاه لطفي و دستيارش ثابت هستند و هر بخش يك داستان جداگانه اتفاق مي افتد. داستان كيف طلاي نوعروسي كه گم مي شود و داستان نوزادي كه در بيمارستان جابجا مي شود از جمله داستان هاي اين سريال هستند."

داستان مجموعه تلويزيوني "كارآگاه لطفي" حكايت خانم نويسنده‌اي است كه در كنار زندگي روزمره با همسر و فرزندش وارد زندگي قهرمانان قصه‌هايش مي‌شود. از سوي ديگر اين نويسنده علاقمند به ماجراهاي پليسي است و دو شخصيت كارآگاه و دستيارش را طراحي و در هر بخش يك اتفاق و داستان جداگانه را در مورد آنها مطرح مي كند.

ناصر هاشمي، فلور نظري، عليرضا جعفري، مهرو قلي‌زاده و فرشاد موحد بازيگران اصلي "كارآگاه لطفي" هستند و در هر قسمت به فراخور داستان بازيگراني به صورت مهمان حضور مي يابند. اين مجموعه به كارگرداني حسين قناعت، نويسندگي و تهيه‌كنندگي محسن قاضي نظام و تصويربرداري هوشنگ بنايي ساخته شده و در قالب 26 قسمت 30 تا 35 دقيقه اي از شبكه دو سيما پخش مي شود.