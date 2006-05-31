مجوز بدهندحضور تيم بانوان در دوحه قطعي مي شود

عشرت شاه محمدي نائب رئيس فدراسيون كاراته در اموربانوان درگفت و گو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: سفر تيم ملي كاراته بانوان به مسابقات دوحه قطرمنوط به دريافت مجوزرسمي ازسوي فدراسيون آسيايي اين رشته است.

وي ادامه داد: ما موافقت شفاهي را از سوي دبير كل فدراسيون كاراته در آسيا مبني بر حضور سه ورزشكار زن ايراني در مسابقات دوحه قطر با حجاب اسلامي دريافت كرده ايم اما اين مجوزبايد به صورت صد درصدي و كتبي اعلام شود.

وي با بيان اينكه تكليف اين اعزام بعد از اردو و مسابقات ماكائو مشخص خواهد شد گفت: تيم سه نفره كميته بانوان متشكل از خانمها پگاه زنگنه در وزن منهاي 60 كيلوگرم سمانه خوش قدم در 53- كيلوگرم و سميرا ملكي پور در وزن 60+ كيلوگرم اواسط تير ماه سال جاري براي شركت در يك اردوي دوهفته اي عازم كشور ماكائو مي شود.

شاه محمدي اظهار داشت : تيم بانوان ايران بعد ازشركت در اين اردو در يك تورنمنت در كشور ماكائو شركت مي كند.