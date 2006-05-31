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۱۰ خرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۱۱

نائب رئيس فدراسيون كاراته در گفت و گو با " مهر" :

مجوز بدهندحضور تيم بانوان در دوحه قطعي مي شود

فدراسيون كاراته مدتي است رايزني هاي خود را براي حضور بانوان ايراني در مسابقات دوحه قطر آغاز كرده و در صورت موافقت فدراسيون آسيايي اين رشته حضور تيم بانوان را در اين رقابتها قطعي خواهد كرد.

عشرت شاه محمدي نائب رئيس فدراسيون كاراته در اموربانوان درگفت و گو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: سفر تيم ملي كاراته بانوان به مسابقات دوحه قطرمنوط به دريافت مجوزرسمي ازسوي فدراسيون آسيايي اين رشته است.

وي ادامه داد: ما موافقت شفاهي را از سوي دبير كل فدراسيون كاراته در آسيا مبني بر حضور سه ورزشكار زن ايراني در مسابقات دوحه قطر با حجاب اسلامي دريافت كرده ايم اما اين مجوزبايد به صورت صد درصدي و كتبي اعلام شود.

وي با بيان اينكه تكليف اين اعزام بعد از اردو و مسابقات ماكائو مشخص خواهد شد گفت: تيم سه نفره كميته بانوان متشكل از خانمها پگاه زنگنه در وزن منهاي 60 كيلوگرم  سمانه خوش قدم در 53- كيلوگرم و سميرا ملكي پور در وزن 60+ كيلوگرم اواسط تير ماه سال جاري براي شركت در يك اردوي دوهفته اي عازم كشور ماكائو مي شود.

شاه محمدي اظهار داشت : تيم بانوان ايران بعد ازشركت در اين اردو در يك تورنمنت در كشور ماكائو شركت مي كند.

نائب رئيس فدراسيون كاراته بيان كرد: درحال حاضر برنامه خاصي براي تيمهاي ملي ايران نداريم ولي درصورت كسب اين مجوز اردوهاي خود را به همراه زمينه حضور يك مربي خارجي براي تيم فراهم خواهيم كرد.

کد مطلب 333959

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