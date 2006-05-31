به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، تقي كمالي در نشست خبري با خبرنگاران رسانههاي گروهي استان افزود: در سال گذشته ما به بيش از 100 روستا گازرساني كرديم و توانستيم عمليات گازرساني به دو شهر تازهكند انگوت و عنبران را تكميل و به مرحلهبهرهبرداري برسانيم.
وي با اشاره به بالا رفتن فرهنگ استفاده از گاز و كاهش تلفات انساني نسبت به سال هاي گذشته گفت: خوشبختانه سال گذشته با توجه به فرهنگسازي و برنامه تبليغاتي صدا و سيماي و مطبوعات استاني ميزان تلفات انساني به كمترين ميزان خود درطول سال هاي اخير رسيد كه اين مسئله نشان از دقت و هوشياري مردم در استفاده صحيح از اين نعمت خدادادي دارد.
وي از حمايت دولت براي خانوادههاي محروم و كمبضاعت در امر گازرساني خبر داد و افزود: دولت در جهت حمايت از خانوادههاي كم بضاعت و تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي وام وتسهيلات خوبي براي گازرساني به اين خانوادهها تدارك ديده كه اعطاي وام بدون وثيقه براي گازرساني به خانوادههاي محروم ، گازرساني رايگان به خانوادههاي كمبضاعت و تخفيف مصرف گاز تا 99 متر مكعب در هر واحد مسكوني از جمله حمايت ها است.
كمالي تصريح كرد: در سال گذشته شركت گاز استان برابر دستورالعمل مجمع در بخش زير ساختها اقدامات خوبي را داشته و ما 14 هزار كيلومتر شبكهگذاري و 750 هزار علمك را نصب كرديم و توانستيم درطول سال گذشته 15 هزار مشترك جديد را به تعداد مشتركين بيفزائيم.
وي درادامه اظهار داشت: تا پايان ارديبهشت ماه بيش از 2 هزار و505 كيلومتر شبكهگذاري درسطح استان انجام شد و 90 هزار علمك نصب و 160 هزار مشترك به ثبت رسيده است.
مدير عامل شركت گاز استان با اشاره به ميزان عمليات گازرساني به روستاها نيز گفت: از ميان 2 هزار و 505 كيلومتر شبكهگذاري در سطح استان 676 كيلومتر شبكهگذاري در روستا بوده و همچنين 11 هزار علمك در روستاها نصب و 38 هزار و 300 نفر در روستاهاي استان از نعمت گاز برخوردار هستند.
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