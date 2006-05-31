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۱۰ خرداد ۱۳۸۵، ۱۴:۲۷

مدير عامل شركت گاز استان اردبيل:

100 روستا در استان اردبيل از نعمت گاز بهره‌مند مي شوند

مدير عامل شركت گاز استان اردبيل گفت: طبق برنامه توسعه چهارم كشور تا پايان امسال بيش از 100 روستا در استان اردبيل از نعمت گاز بهره‌مند خواهند شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، تقي كمالي در نشست خبري با خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي استان افزود: در سال گذشته ما به بيش از 100 روستا گازرساني كرديم و توانستيم عمليات گازرساني به دو شهر تازه‌كند انگوت و عنبران را تكميل و به مرحله‌بهره‌برداري برسانيم.

وي با اشاره به بالا رفتن فرهنگ استفاده از گاز و كاهش تلفات انساني نسبت به سال هاي گذشته گفت: خوشبختانه سال گذشته با توجه به فرهنگ‌سازي و برنامه تبليغاتي صدا و سيماي و مطبوعات استاني ميزان تلفات انساني به كمترين ميزان خود درطول سال هاي اخير رسيد كه اين مسئله نشان از دقت و هوشياري مردم در استفاده صحيح از اين نعمت خدادادي دارد.

وي از حمايت دولت براي خانواده‌هاي محروم و كم‌بضاعت در امر گازرساني خبر داد و افزود: دولت در جهت حمايت از خانواده‌هاي كم بضاعت و تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي وام وتسهيلات خوبي براي گازرساني به اين خانواده‌ها تدارك ديده كه اعطاي وام بدون وثيقه براي گازرساني به خانواده‌هاي محروم ، گازرساني رايگان به خانواده‌هاي كم‌بضاعت و تخفيف مصرف گاز تا 99 متر مكعب در هر واحد مسكوني از جمله حمايت ها است.

كمالي تصريح كرد: در سال گذشته شركت گاز استان برابر دستور‌العمل مجمع در بخش زير ساخت‌ها اقدامات خوبي را داشته و ما 14 هزار كيلومتر شبكه‌گذاري و 750 هزار علمك را نصب كرديم و توانستيم درطول سال گذشته 15 هزار مشترك جديد را به تعداد مشتركين بيفزائيم.

وي درادامه اظهار داشت: تا پايان ارديبهشت ماه بيش از 2 هزار و505 كيلومتر شبكه‌گذاري درسطح استان انجام شد و 90 هزار علمك نصب و 160 هزار مشترك به ثبت رسيده است.

مدير عامل شركت گاز استان با اشاره به ميزان عمليات گازرساني به روستاها نيز گفت: از ميان 2 هزار و 505 كيلومتر شبكه‌گذاري در سطح استان 676 كيلومتر شبكه‌گذاري در روستا بوده و همچنين 11 هزار علمك در روستاها نصب و 38 هزار و 300 نفر در روستاهاي استان از نعمت گاز برخوردار هستند.

کد مطلب 333971

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