كتاب "تاريخ الهيات خاورميانه" منتشر مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نفل از منابع اينترنتي، خاورميانه علاوه بر اينكه خاستگاه جغرافيايي سه سنت ديني بزرگ اسلام، مسيحيت و يهوديت بوده محل همزيستي مسالمت آميز و تعامل دو جانبه پايدار ميان پيروان اين سه سنت ديني نيز محسوب مي شود.

اين كتاب گسترش الهيات يا به نوعي تفكرات منظم و سيستماتيك درباره موضوعاتي چون خداوند، جهان و انسان را در مورد هر سه دين الهي كه در خاورميانه ظهور يافتند دنبال كرده است.

كتاب ديدگاه مسلمانان درباره مسيحيان؛ مسلمانان و مسيحيان، تاريخ روابط مسلمان- مسيحي از جمله كتابهايي است كه هيوگادارد تاكنون منتشر كرده است و داراي دكتراي الهيات است و در دپارتمان الهيات و مطالعات اديان دانشگاه ناتينگهام روابط اسلام - مسيحيت تدريس مي كند.