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۱۰ خرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۲۲

كتاب "تاريخ الهيات خاورميانه" منتشر مي شود

كتاب "تاريخ الهيات خاورميانه : فرهنگ و تمدن در خاورميانه" نوشته هيوگادارد 10 دي ماه امسال در 240 صفحه از سوي انتشارات دانشگاه راتلج به زبان انگليسي منتشر مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نفل از منابع اينترنتي، خاورميانه علاوه بر اينكه خاستگاه جغرافيايي سه سنت ديني بزرگ اسلام، مسيحيت و يهوديت بوده محل همزيستي مسالمت آميز و تعامل دو جانبه پايدار ميان پيروان اين سه سنت ديني نيز  محسوب مي شود.

اين كتاب گسترش الهيات يا به نوعي تفكرات منظم و سيستماتيك درباره موضوعاتي چون خداوند، جهان و انسان را در مورد هر سه دين الهي كه در خاورميانه ظهور يافتند دنبال كرده است.

كتاب ديدگاه مسلمانان درباره مسيحيان؛ مسلمانان و مسيحيان، تاريخ روابط مسلمان- مسيحي از جمله كتابهايي است كه هيوگادارد تاكنون منتشر كرده است و داراي دكتراي الهيات است و در دپارتمان الهيات و مطالعات اديان دانشگاه ناتينگهام روابط اسلام - مسيحيت تدريس مي كند.

کد مطلب 333983

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