تكليف تيم چهارم مرحله پلي آف ليگ دسته اول فردا مشخص مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" در اين ديدار كه از ساعت30/15 دقيقه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار مي شود هر تيمي كه بتواند به پيروزي دست پيدا كند به مرحله پلي آف رقابتهاي ليگ دسته اول صعود خواهد كرد و بايد براي مشخص شدن تكليف تيم صعود كننده به رقابتهاي ليگ برتر دو ديدار رفت و برگشت برابر تيم مس كرمان برگزار كند.

اين ديدار در حالي برگزار مي شود كه قبلا سه بار زمان و مكان برگزاري آن تغيير كرده بود. تراكتور سازي در آخرين ديدار رقابتهاي ليگ دسته اول موفق شده بود هما را شكست دهد اما در پايان دو تيم از نظر امتيازي شرايط يكساني پيدا كردند تا كار به بازي پلي آف كشيده شود.