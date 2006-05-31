  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۰ خرداد ۱۳۸۵، ۱۱:۴۲

با ديدار تراكتور سازي و هما ؛

تكليف تيم چهارم مرحله پلي آف ليگ دسته اول فردا مشخص مي شود

تكليف تيم چهارم مرحله پلي آف ليگ دسته اول فردا مشخص مي شود

تيم هاي فوتبال تراكتور سازي و هما براي تعيين تيم چهارم مرحله پلي آف رقابتهاي ليگ دسته اول فردا به مصاف هم مي روند.

به گزارش خبرنگار" مهر" در اين ديدار كه از ساعت30/15 دقيقه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار مي شود هر تيمي كه بتواند به پيروزي دست پيدا كند به مرحله پلي آف رقابتهاي ليگ دسته اول صعود خواهد كرد و بايد براي مشخص شدن تكليف تيم صعود كننده به رقابتهاي ليگ برتر دو ديدار رفت و برگشت برابر تيم مس كرمان برگزار كند.

اين ديدار در حالي برگزار مي شود كه قبلا سه بار زمان و مكان برگزاري آن تغيير كرده بود. تراكتور سازي در آخرين ديدار رقابتهاي ليگ دسته اول موفق شده بود هما را شكست دهد اما در پايان دو تيم از نظر امتيازي شرايط يكساني پيدا كردند تا كار به بازي پلي آف كشيده شود.

کد مطلب 333992

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها