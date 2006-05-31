هيات رئيسه مجلس سوگند ياد كرد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي پس از انتخابات دوره سوم هيات رئيسه مجلس هفتم، اعضاي هيات رئيسه كه همگي ابقا شدند با حضور در پشت تريبون مجلس ، در مقابل كلام الله مجيد و نمايندگان مجلس سوگند وفاداري ياد كردند .

متن سوگند هيات رئيسه به اين شرح است:

من به عنوان عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي در برابر قرآن مجيد به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه حداكثر توان خود را براي اجراي آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، با مراعات بي طرفي كامل درانجام وظايف به كار گيرم و از هر گونه اقدام مخالف آيين نامه اجتناب نماييم .

اين سوگندنامه را حدادعادل قرائت كرد و ساير اعضاي هيات رئيسه آن را تكرار كردند .



تركيب فعلي هيات رئيسه مجلس هفتم به اين شرح است:

غلامعلي حداد عادل رئيس

محمدرضا باهنر نماينده كرمان نايب رئيس اول

محمد حسن ابوترابي فرد نماينده قزوين نايب رئيس دوم

منشي هاي هيات رئيسه

جهانبخش محبي نيا نماينده مياندوآب

حسين سبحاني نيا نماينده نيشابور

حسين نجابت نماينده تهران

موسي قرباني نماينده قائنات

شاهين محمد صادقي نماينده كازرون

حميدرضا حاجي بابايي نماينده همدان

كارپردازان هيات رئيسه

حسن نوعي اقدم نماينده اردبيل

احمد ناطق نوري نماينده نور و محمود آباد

محسن كوهكن نماينده لنجان