به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از خبرگزاري كويت، اعضاي بانك توسعه اسلامي روز سه‌شنبه پيش از آغاز اجلاس سالانه اين بانك در كويت توافق‌نامه‌اي در زمينه تاسيس يك شركت بزرگ اسلامي بين‌المللي منعقد ساختند.

اين شركت يكي از بخش‌هاي زيرمجموعه بانك توسعه اسلامي خواهد بود كه وظيفه فعاليت‌هاي مالي را بر عهده خواهد داشت، اما در آغاز به طور مستقل و با سرمايه اوليه 3 ميليارد دينار اسلامي آغاز به كار خواهد كرد.

وظيفه اين شركت اسلامي، گسترش روابط تجاري داخلي ميان كشورهاي اسلامي از طريق افزايش مبادلات تجاري به وسيله فراهم ساختن تسهيلات مالي براي اعضا خواهد بود.

تاسيس شركت مالي-تجاري اسلامي توسط پادشاه عربستان و در طي دهمين اجلاس سازمان كنفرانس اسلامي در مالزي در سال 2003 پيشنهاد شده بود.

در سال 2004 و در طول اجلاس بيست و نهم هيئت رئيسه بانك توسعه اسلامي در ايران، امارات پيشنهاد تاسيس يك نهاد مستقل به منظور انجام مبادلات و فعاليت‌هاي تجاري بانكي را ارائه كرد.

در طول سي‌امين اجلاس هيئت رئيسه در مالزي نيز تاسيس شركت مالي-تجاري اسلامي تصويب شد. حق عضويت در اين شركت 500 ميليون درهم اسلامي خواهد بود و مقر آن شهر جده عربستان تعيين شده است.