اركستر سمفونيك به افتخار تيم ملي فوتبال مي نوازد

نادر مشايخي، آهنگساز و رهبر اركستر سمفونيك تهران با اعلام اين خبربه خبرنگار موسيقي مهر گفت : نخستين شب از كنسرت دور روزه اركسترسمفونيك تهران را به افتخار تيم ملي فوتبال ايران و دومين روزبرنامه را به افتخارپرستاران زحمتكش كشور اجرا مي كنيم.

به گفته مشايخي، مركز موسيقي از اعضاي تيم ملي فوتبال دعوت رسمي به عمل آورده و حضور فوتباليست ها در اين كنسرت منوط به صلاحديد مربي و مسئولان تيم ملي فوتبال ايران است.

درنخستين كنسرتي كه با رهبري مشايخي در سمت رهبر ثابت اركستر سمفونيك تهران برگزارمي شود ، قطعاتي از موتزارت، برامس، دورژاك و چايكوفسكي اجرا خواهد شد.

اورتورهاي "دون ژوان" و "عروسي فيگارو" از موتزارت، "رقص هاي اسلاو" از دورژاك ، "ترانه سرنوشت" و "رقص هاي مجار" از برامس و "رومئو و ژوليت" از چايكوفسكي عناوين قطعاتي هست كه در دو شب پنج شنبه و جمعه (11و12خرداد) توسط اركستر سمفونيك تهران اجرا خواهند شد.

نادر مشايخي اين كنسرت را شروع جديدي براي اركستر سمفونيك تهران عنوان كرد و از روحيه و اميد بالاي اعضاي اركستر سمفونيك خبر داد.

لازم به ذكر است كه اركستر سمفونيك تهران اواخر مرداد ماه سال جاري به دعوت شخص وزير امور خارجه آلمان به آن كشور سفر كرده و در آن جا پنج كنسرت اجرا خواهند كرد.

اركستر سمفونيك در اين سفر كه تامين مخارج آن را كشور آلمان عهده دار شده ، سوئيت "ايران زمين" ازحسن رياحي، "رومئو و ژوليت" از چايكوفسكي ، سمفوني شماره هفت ازبتهوون ، "فيه مافيه" از نادر مشايخي و"شرق و غرب" ساخته "آروو پرت" را اجرا خواهند كرد.