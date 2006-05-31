يك سازمان خيريه انگليسي براي حماس منابع مالي جمع آوري كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه گاردين، رژيم صهيونيستي به يك سازمان خيريه در انگليس كه ميليون ها پوند براي جنبش حماس پول جمع آوري كرده است، اعتراض و اين سازمان را به تامين منابع مالي براي گروهي تروريستي متهم كرد.

دفتر نخست وزيري اسرائيل اين اقدام گروه مذكور را كه در شهر بيرمنگام قرار دارند، محكوم كرد و اين در حالي است كه انگليس نيز رئيس اين سازمان با نام اياز علي را پس از سه هفته بازداشت از اين كشور اخراج كرده است. اسرائيل اياز علي را متهم كرد كه براي گروه حماس منابع مالي تامين مي كند و تصاوير نئو نازي را در كامپيوتر خود نگهداري مي كند.

اما اين سازمان خيريه اعلام كرد: انگليس به همراهي اسرائيل قصد دارند به اشتباه اين گروه را متهم كنند و اين در حالي است كه رئيس آنان بيگناه از كشور اخراج شده است.

اين سازمان افزود: براي جنبش حماس كه هم اكنون در بحران مالي به سر مي برد، از افراد و سازمانهاي داوطلب مقداري كمك مالي جمع آوري كرده است.

سازمان مذكور كه "آسايش اسلامي" نام دارد، يكي از 13 سازمان اسلامي و خيريه انگليس است كه همواره در موارد اضطراري به كشورها كمك مي كند.

در بيانيه اي از سوي اين سازمان آمده است: اياز علي كارهاي زيادي انجام داده است تا منابع مالي تامين شده را به گروه حماس منتقل نمايد.

در ادامه اين بيانيه تاكيد شده است: گروه آسايش اسلامي از حماس در تشكيلات خودگردان فلسطين حمايت مي كند و از اين پس نيز به تامين منابع مالي براي اين گروه ادامه خواهد داد.